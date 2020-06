Le pizzelle fritte di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Oggi Anna Moroni ha suggerito la ricetta delle pizzelle fritte, una delle Ricette all’italiana che lei adora, una ricetta napoletana che non possiamo perdere. Anna Moroni per Ricette all’italiana oggi ha preparato l’impasto, fatto lievitare e poi preparato il condimento per le pizzette fritte. Pronta la pasta lievitata le pizzelle vanno fatte lievitare ancora e poi vanno fritte in abbondante olio ben caldo. Le pizzelle fritte di Anna Moroni sono davvero golose, vanno servite calde, con il condimento caldo. Il consiglio di Anna Moroni è di schiacciarle al centro ancora caldissime prima di completare con la salsa e il formaggio.

LA RICETTA DELLE PIZZELLE FRITTE DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 12 GIUGNO 2020

Ingredienti: 500 g di farina 0, 250 g di lievito madre liofilizzato, acqua e latte (per un totale di 250 g), 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di zucchero e olio di arachidi

Per condire: salsa di pomodoro, pomodorini, mozzarella, formaggio grattugiato, basilico fresco

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito liofilizzato (oppure un cubetto di lievito di birra fresco), aggiungiamo il latte e iniziamo a mescolare con la forchetta. Aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo e aggiungiamo il sale e lo zucchero. Iniziamo a lavorare l’impasto con le mani, prima nella ciotola e piano sul piano di lavoro.

Disponiamo l’impasto nella ciotola con un pochino di olio, copriamo con la pellicola o con un canovaccio umido. Facciamo lievitare, se fa caldo basta un’ora.

Passiamo al condimento e in padella versiamo un filo di olio con uno spicchio di aglio. Aggiungiamo poi i pomodorini tagliati a pezzi e la salsa di pomodoro, saliamo, aggiungiamo le foglie di basilico e facciamo cuocere. Se vogliamo aggiungiamo anche del peperoncino.

Prendiamo l’impasto e otteniamo dei cerchi, le pizzette, facciamo lievitare ancora, sempre coperte con la pellicola. Adesso possiamo friggere le pizzelle in olio ben caldo e abbondante. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina. Condiamo subito con la salsa calda, la mozzarella a pezzetti, il formaggio grattugiato e il basilico fresco.