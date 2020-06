I ghiaccioli fragola e limone con la ricetta Cotto e Mangiato

Ultime ricette Cotto e Mangiato e Tessa Gelisio ha chiuso con la ricetta dei ghiaccioli alle fragole e i ghiaccioli al limone. Non esiste una ricetta più estiva di questa e dalla cucina di Cotto e Mangiato arrivano tutti i consigli, che sono davvero molto semplici. In poche messe abbiamo i ghiaccioli alla frutta da mettere nel congelatore; basteranno 8 ore e avremo i ghiaccioli per tutta la famiglia. Ovvio che sono necessari gli stampini adatti, altrimenti possiamo utilizzare anche i bicchieri di plastica con lo stecco ma non sarà la stessa cosa. Ecco dalle nuove ricette Cotto e Mangiato come fare i ghiaccioli al limone e i ghiaccioli alle fragole. Un modo goloso per coccolare la famiglia e gli amici; tutti apprezzeranno molto soprattutto nelle giornate molte calde.

RICETTE COTTO E MANGIATO – FACCIAMO I GHIACCIOLI FRAGOLA E LIMONE

Ingredienti – Per i ghiaccioli alle fragole: 200 g di fragole 100 g di acqua, 60 g di zucchero

Per i ghiaccioli al limone: 50 g di succo di limone, 150 g di acqua, 80 g di zucchero

Preparazione: laviamo le fragole e le tagliamo in modo grossolano. Per il ghiacciolo alla fragola scaldiamo 100 g di acqua con 60 g di zucchero in un pentolino, facciamo sciogliere e poi raffreddare. aggiungiamo le fragole e frulliamo il tutto.

Per il ghiacciolo al limone facciamo scaldare 150 g di acqua con 80 g di zucchero, facciamo sciogliere e poi facciamo raffreddare. Aggiungiamo il succo di 1 limone e frulliamo.

Versiamo negli stampini il composto per i ghiaccioli alle fragole e il composto per i ghiaccioli al limone. Mettiamo nel congelatore minimo 6/8 ore. Ovviamente possiamo preparare nello stesso modo tutti i gusti di ghiaccioli alla frutta che vogliamo, ovviamente facciamo attenzione allo zucchero che dobbiamo aggiungere, sarà diverso in base al frutto scelto.