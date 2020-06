Dolce costa del sole di Sal De Riso, la ricetta La prova del cuoco

Un dolce originale quello di Sal De Riso per le ricette La prova del cuoco di oggi 19 giugno 2020, il dolce costa del sole. Il dolce in barattolo di Sal De Riso a La prova del cuoco è una vera delizia ma occorrono vari passaggi e un bel po’ di tempo per potere servire questo dessert. Il dolce nel barattolo di De Riso va servito freddo, avremo già il dolce diviso in monoporzioni. Cottura nel barattolo, poi mezz’ora nel congelatore e ancora altri step. Chi proverà a preparare in casa questo nuovo dolce nel barattolo visto oggi a La prova del cuoco?

RICETTE SAL DE RISO – LA RICETTA DEL DOLCE COSTA DEL SOLE A LA PROVA DEL CUOCO

Preparazione – Iniziamo dal cale alle carote e grattugiamo le carote, le frulliamo nel mixer con gli altri ingredienti, otteniamo un composto liscio che suddividiamo nei barattoli già oleati, otteniamo un’altezza di 1,5 cm. Mettiamo in forno i barattoli aperti per 12 minuti a 165 gradi. Controlliamo la cottura con lo stecchino e facciamo raffreddare.

Passiamo alla mousse e in un pentolino versiamo acqua e zucchero, scaldiamo a 121 gradi. Versiamo poi a filo sui tuorli d’uovo messi in una ciotola, montiamo con le fruste elettriche fino a quadruplicarne il volume.

In un’altra ciotola versiamo lo yogurt e la panna semimontata con lo zucchero, uniamo la gelatina calda sciolta sul fuoco dopo averla messa a bagno in acqua fredda. Emulsioniamo con le fruste e poi uniamo i tuorli montati mescolando con la spatola, abbiamo la mousse che dividiamo nei barattoli. Mettiamo nel congelatore per 30 minuti.

Passiamo alla gelatina e misceliamo zucchero e pectina, uniamo i succhi e la scorza d’arancia tagliata a julienne, facciamo bollire 3 minuti, raffreddiamo e versiamo uno strato sottile nei barattoli freddi. Completiamo con le carote semicandite. Serviamo freddo.