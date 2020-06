Torta putiferio da fare subito con la ricetta di Luisanna Messeri

Che buona la torta putiferio di Luisanna Messeri, una torta facile da fare ma è un dolce diverso dai soliti, davvero goloso. Come sempre le ricette di Luisanna Messeri sono facili da eseguire e anche questa volta la ricetta la troviamo su Instagram. Ormai Luisanna la vediamo ovunque, in tanti programmi tv con la sua simpatia e la sua bravura in cucina. La torta putiferio di Luisanna Messeri è la torta del cuore della maestra in cucina, è il dolce con una base di biscotti e burro ma poi ci sono la ricotta, la panna, lo yogurt e altro e tutto va prima nel freezer e poi in forno, infine si gusta fredda. Ecco come si prepara la torta putiferio.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DELLA TORTA PUTIFEIRO

Ingredienti: 150 g di biscotti tipo Oro Saiwa, 100 g di burro morbido, 1 cucchiaio di zucchero (facoltativo), 4 uova, 2 vasetti di yogurt, 3 cucchiai di zucchero di canna, 100 ml di panna, 200 g di ricotta, 2 cucchiai di fecola, 50 g di cacao amaro

Preparazione: sbricioliamo i biscotti secchi, li versiamo nella ciotola e mescoliamo con il burro morbido, lavoriamo benissimo per ottenere un composto omogeneo a cui se vogliamo aggiungiamo anche 1 cucchiaio di zucchero. Versiamo il composto nella teglia con i bordi alti del diametro di 22 cm e foderata con la carta forno, livelliamo e mettiamo nel congelatore.

In una ciotola versiamo le 4 uova con i 2 vasetti di yogurt, i 3 cucchiai di zucchero di canna, la panna, la ricotta e aggiungiamo anche la fecola e il cacao amaro setacciati, montiamo il tutto con le fruste e poi versiamo nella teglia che togliamo dal congelatore.

Possiamo adesso mettere la torta putiferio in forno a 1200 gradi per 25 minuti e poi a 180 gradi per altri 25 minuti. Facciamo raffreddare il nostro dolce e mettiamo in frigo per 24 ore. Serviamo freddo.