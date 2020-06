Crostini di pane con melanzane, pomodoro e formaggio dalle ricette Cotto e Mangiato

Tra le nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta dei crostini con melanzane, pomodoro e stracchino. Una vera golosità rustica perfetta in tante occasioni, per una cena veloce, per un antipasto molto ricco, per un aperitivo che farà impazzire tutti. Come sempre Tessa Gelisio spiega nel dettaglio le ricette Cotto e Mangiato che sono semplice e veloci. Per i crostini di pane tostiamo il pane in forno ma prima dobbiamo condirlo con olio, aglio e sale. LO stesso facciamo con le fette spesse di melanzane mentre le fette di pomodoro le passiamo in padella con un filo di olio di oliva. Tutti ottimi sapori e in più Cotto e Mangiato aggiunge il gusto dello stracchino per completare la ricetta.

RICETTE COTTO E MANGIATO – I CROSTINI DI PANE CON MELANZANE FORMAGGIO E POMODORO

Ingredienti: 2 fette di pane, 2 fette di melanzane, 2 fette di pomodoro, 1 spicchio di aglio, 60 g di stracchino e olio di oliva

Preparazione: laviamo le melanzane, tagliamo a fette ben spesse con tutta la buccia, le tagliamo tonde. In una ciotola versiamo olio e sale, mescoliamo e spennelliamo 2 fette di pane su entrambi i lati. Strofiniamo sul pane anche lo spicchio di aglio. Condiamo anche le fette di melanzane con l’emulsione di olio e sale e disponiamo nella teglia foderata con la carta forno; mettiamo in forno sia le melanzane che il pane a 180 gradi ventilato per 25 minuti circa. A metà cottura giriamo le fette di melanzane e il pane. Il pane lo togliamo dal forno un po’ prima delle melanzane, gli ultimi minuti funzione grill.

Tagliamo a fette spesse anche il pomodoro e le scottiamo in padella con un po’ di olio, le abbrustoliamo un po’.

Disponiamo sulle fette di pane il pomodoro, la melanzana, un po’ di stracchino, mettiamo in forno per fare sciogliere bene il formaggio.