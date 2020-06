La ricetta della torta fredda Nutella e biscotti di Luisanna Messeri

Luisanna Messeri è una vera golosa e le sue ricette dolci sono una vera delizia, come la ricetta della torta fredda con la Nutella che ha suggerito su Instagram. E’ una cheesecake alla Nutella, è una torta con la Nutella che si prepara in pochissimo tempo. Con la base di biscotti e burro e poi tutta la delizia del formaggio spalmabile montato con la Nutella e il latte condensato. La ricetta della torta di Luisanna Messeri si può trasformare sostituendo la Nutella con la marmellata ma poi diventa un altro tipo di dolce. Non perdete questa vera golosità, l’unico problema è che finirà subito perché è troppo buona. Altro problema è che è un bel calorica quindi facciamo attenzione, condividiamo con gli amici. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi e i consigli della maestra in cucina toscana.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI DELA TORTA CON LA NUTELLA

Ingredienti: 300 g di biscotti tipo digestive, 120 g di burro, 300 g di formaggio spalmabile (facoltativo mascarpone o yogurt compatto), 80 g di latte condensato, 250 g di Nutella (o marmellata)

Preparazione: sbricioliamo i biscotti, possiamo metterli in una busta per alimenti e battere fino a sbriciolarli bene oppure frullarli. Versiamo i biscotti sbriciolati in una ciotola e aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo bene il tutto e così abbiamo la base per la torta. Versiamo il composto nella teglia ad anello, livelliamo e mettiamo nel congelatore.

Intanto, montiamo con le fruste il formaggio spalmabile. Luisanna Messeri suggerisce anche di mescolare, se vogliamo, il formaggio con il mascarpone o con lo yogurt compatto. Aggiungiamo al formaggio il latte condensato e anche la Nutella. Montiamo bene il tutto con le fruste. Se vogliamo possiamo sostituire alla Nutella la marmellata che preferiamo. Versiamo il tutto sulla base di biscotto e livelliamo, mettiamo di nuovo nel congelatore. Tiriamo fuori almeno 30 minuti prima di servire la torta fredda.