Biscottoni al cioccolato, le ricette per la colazione di Luisanna Messeri

Che bontà i biscottoni di Luisanna Messeri, la ricetta Instagram con il cioccolato a pezzetti e le nocciole tritate. Sono i biscotti perfetti per la colazione e Luisanna sul suo profilo social racconta di averli gustati con un ottimo caffè. Sono i biscotti al cioccolato che prepara a volte per la domenica ma che si possono conservare per più giorni nel barattolo di vetro, saranno come appena cotti. Il consiglio della Messeri è di non toccare i suoi biscottoni appena tolti dal forno, aspettiamo che si raffreddino. Non perdete questa e le altre ricette di Luisanna Messeri sul suo profilo Instagram.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA INSTAGRAM DEI BISCOTTI PER LA COLAZIONE

Ingredienti: 100 g di burro, 130 g di zucchero di canna, 1 uovo intero, un pizzico di sale, 150 g di farina setacciata, mezza bustina di lievito per dolci, 100 g di cioccolato fondente e una manciata di nocciole (oppure uvetta e buccia di limone)

Preparazione: nella ciotola lavoriamo il burro già ammorbidito con lo zucchero di canna. Se non abbiamo lo zucchero di canna possiamo usare quello che abbiamo in casa. Aggiungiamo alla cremina ottenuta l’uovo intero, un pizzico di sale, che nei dolci non deve mai mancare, e anche la farina setacciata. Luisanna ha usato una farina di grani antichi tipo 2 (se volete saperne di più date un’occhiata alla sua pagina Instagram). Luisanna raccomanda di setacciare la farina. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci, lavoriamo ancora il tutto.

Alla fine aggiungiamo la parte più golosa dei biscotti, il cioccolato fondente fatto a pezzettini e una bella manciata di nocciole tritate. se non vogliamo aggiungere cioccolato e nocciole possiamo sostituire con uvetta e buccia di limone grattugiata,

Con un cucchiaio prendiamo una noce di impasto e disponiamo sulla teglia, lo appiattiamo un po’. La teglia sarà foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 170 gradi per 15 minuti circa. Togliamo dal forno e non tocchiamo fino a quando si raffreddano