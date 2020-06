La torta in padella con ripieno di yogurt e marmellata, la ricetta di Luisanna Messeri

La torta in padella è la scelta giusta in estate e Luisanna Messeri su Instagram ci suggerisce la torta in padella con ripieno d yogurt greco e marmellata ai frutti di bosco. E’ Natalia Cattelani ad avere lanciato di nuovo le torte in padella, semplici da eseguire con un risultato ottimo. Luisanna non ha dubbi e le prepara anche lei. Negli anni a La prova del cuoco Luisanna Messeri ci ha regalato tante ricette, sui social continua a suggerire tante preparazioni, non solo torte in padella ma di tutto, dai primi ai secondi, i biscotti e tanto altro. In attesa di rivederla presto in tanti altri programmi tv ecco la ricetta di Luisanna Messeri per fare la torta in padella con farina di marroni.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DELLA TORTA IN PADELLA CON LA FARINA DI MARRONI

Ingredienti: 4 uova, 3 cucchiai di farina di marroni, mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di cacao amaro, 2 cucchiaini di miele, mezza bustina di lievito per dolci, una tazzina di olio di semi (facoltativa), burro e pane grattugiato per la padella – Inoltre yogurt greco al naturale e marmellata ai frutti di bosco

Preparazione: montiamo a neve gli albumi e poi aggiungiamo anche i tuorli, mescoliamo. In un’altra ciotola mescoliamo la farina di marroni con mezzo bicchiere di acqua, versiamo poi questo composto nelle uova, aggiungiamo un pizzico di sale, 1 cucchiaino di cacao amaro, 2 cucchiaini di miele, il lievito per dolci, mescoliamo bene il tutto. Se vogliamo possiamo aggiungere anche una tazzina di olio di semi ma la Messeri ha provato anche senza olio e viene benissimo.

Ungiamo la padella e versiamo il pane grattugiato che facciamo aderire bene, eliminiamo quello in eccesso. Versiamo il composto in padella e mettiamo sul fuoco, copriamo con il coperchio. Una cottura di 15 minuti e appena appaiono le bollicine e il composto non si attacca alle dita giriamo la torta. Altri 5 minuti di cottura ed è pronta, facciamo raffreddare e farciamo con yogurt greco al naturale e marmellata di frutti di bosco.