Crema di limone, la ricetta di Luisanna Messeri senza lattosio e senza glutine

La ricetta della crema di limone di Luisanna Messeri è un’altra ricetta golosa per tutti, è una ricetta che la maestra in cucina toscana ha suggerito sul suo profilo Instagram. Servono solo due limoni per fare questa ottima crema, niente grassi ed è anche perfetta per chi è intollerante al glutine e al lattosio. Quindi è una ricetta perfetta per tutti, una ricetta di Luisanna Messeri da prendere al volo. Speriamo di rivedere presto la Messeri in altri programmi tv con queste ricette favolose perché semplici ed economiche. Ecco come si prepara la crema con due limone grazie alla ricetta Instagram di Luisanna Messeri. Non perdete le altre ricette di Luisanna, dai primi piatti ai sughi, i dolci, i biscotti e così via. Date anche un’occhiata al suo bellissimo profilo Instagram.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DELLA CREMA DI LIMONE

Ingredienti: 2 uova intere, 120 g di zucchero, 2 limoni, 30 g di maizena, 1 tazzina di acqua, 500 ml di acqua fredda, la frutta che preferiamo

Preparazione: nel tegame versiamo le due uova intere e 120 g di zucchero. Laviamo due limoni, li asciughiamo e grattugiamo la buccia, strizziamo il succo e aggiungiamo il tutto nel tegame. Mescoliamo il tutto.

Sciogliamo 30 g di maizena in una tazzina di acqua, versiamo nel tegame e aggiungiamo altri 500 ml di acqua fredda. Mescoliamo e mettiamo sul fuoco, continuiamo a mescolare e facciamo cuocere la crema di limone fino a quando si addensa ed è pronta. Facciamo raffreddare la crema di Luisanna e solo dopo possiamo aggiungere la frutta che preferiamo o ovviamente lasciare la crema così semplice.

E’ la ricetta della crema perfetta per chi è intollerante al glutine e al lattosio, è senza grassi ed è anche una ricetta economica, da prendere al volo come tante altre ricette della Messeri che potete trovare anche sul suo profilo Instagram.