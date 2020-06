Rotolini di salsiccia e asparagi, ricette La prova del cuoco con Andy Luotto

Ottima ricetta per La prova del cuoco oggi 24 giugno 2020 con Andy Luotto, la ricetta dei rotolini di salsiccia e asparagi, la ricetta da non perdere. Golosa idea per un secondo piatto che possiamo preparare anche in anticipo. Un rotolo fatto con la salsiccia fresca a grana fine, il ripieno di asparagi ma volendo possiamo aggiungere anche altro. Da un rotolo grande di salsiccia otteniamo i rotolini di carne di Andy Luotto da servire con la salsa di pomodoro. Tra le ultime ricette La prova del cuoco non perdete questo secondo piatto perfetto in ogni stagione. Ecco come si preparano i rotoli di salsiccia con asparagi.

RICETTE ANDY LUOTTO PER LA PROVA DEL CUOCO – LA RICETTA DEI ROTOLINI DI SALSICCIA E ASPARAGI

Ingredienti: 350 g di salsiccia a grana fine, 70 g di formaggio grattugiato, 100 g di pane grattugiato, 8 asparagi, 300 g di polpa di pomodoro, 1 spicchio di aglio, 1 mazzetto di basilico, origano, olio di oliva, sale, pepe e pane casereccio

Preparazione: nella padella versiamo un po’ di olio e aggiungiamo lo spicchio di aglio, facciamo scaldare bene e poi aggiungiamo la polpa di pomodoro, il basilico e facciamo cuocere, saliamo.

Intanto nella ciotola impastiamo la carne di salsiccia con l’uovo, il formaggio grattugiato e il pane grattugiato, sale, pepe e origano.

Sul piano di lavoro disponiamo la carta pellicola e sopra stendiamo il composto di salsiccia, creiamo uno strato di circa 1 cm. Aggiungiamo sopra uno strato di asparagi che abbiamo già tagliato sottili. Arrotoliamo bene e formiamo un rotolo aiutandoci con la pellicola. Facciamo compattare bene e poi togliamo la pellicola.

Facciamo cuocere il rotolo di carne in padella su tutti i lati con un filo di olio di oliva. Otteniamo una cottura uniforme. Tagliamo il rotolo a pezzetti e abbiamo i rotolini. Serviamo i rotolini di salsiccia e asparagi con la salsa di pomodoro, completiamo con formaggio grattugiato, basilico fresco, un di olio fresco e poi del pane casereccio.