Dolcetti al vin santo, la ricetta di Anna Moroni, possiamo conservarli in barattolo

I dolcetti al vin santo li conosciamo ormai tutti, tante volte Anna Moroni ci ha suggerito la sua ricetta, questa volta la ricetta è a quattro mani perché suggerita su Instagram in una diretta di Fulvio Marino con la mitica maestra in cucina. I biscotti al vin santo si conservano a lungo, ben cotti li facciamo raffreddare e li conserviamo in un barattolo; Fulvio Marino assicura che saranno buoni anche dopo più mesi. Di certo non dureranno così tanto ma sapere che possiamo conservare i dolcetti al vin santo è averli sempre come appena sformati ci fa venire ancora di più la voglia di seguire questa ricetta di Anna Moroni. Non perdete questa e le altre ricette di Anna Moroni e di Fulvio Marino. Date un’occhiata sul profilo Instagram dell’esperto in farine per tanti preziosi consigli.

LA RICETTA DEI DOLCETTI AL VIN SANTO DI ANNA MORONI – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti: 500 g di farina, 200 g di vin santo, 200 g di zucchero, 200 g di uvetta, 80 g di pinoli, 200 g di olio di mais, 1 bustina di lievito

Preparazione: Anna e Fulvio questa volta hanno usato metà farina di farro bianco e metà farina 0. Mescoliamo le farine con lo zucchero e il lievito, aggiungiamo poi il vin santo e l’olio di mais, impastiamo e alla fine aggiungiamo anche l’uvetta e i pinoli. Dobbiamo ottenere un composto come quello della pasta frolla.

Sulla teglia disponiamo i “mucchietti” formando i biscotti. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 25 minuti. Togliamo dal forno e spolveriamo con lo zucchero a velo. I biscotti sono già pronti, perfetti e come suggerisce Fulvio Marino possiamo conservarli a lungo in un barattolo, saranno sempre buonissimi. Inoltre, se non abbiamo il vin santo possiamo sostituirlo con il Marsala o con un Moscati d’Asti, un Passito. Sono dolcetti buonissime sempre, non ci resta che provarli con questa ricetta.