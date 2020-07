Cioccolatini freddi, la ricetta dell’estate di Luisanna Messeri

Luisanna Messeri è una gran golosa e chi segue le sue ricette lo è anche di più. Oggi ha proposto la ricetta dei cioccolatini freddi, impossibile non condividere, dovete assolutamente provare a farli. E’ una ricetta facile e veloce, una vera ricettona di Luisanna Messeri. Avremo in breve tempo die quadrotti al cioccolatto ghiacciati, dolcetti per tutta l’estate da tirare fuori dal congelatore quando abbiamo voglia di coccole e di cioccolato. Magari abbiamo in casa del cioccolato fondente, sappiamo che non possiamo conservarlo con questo caldo e allora prepariamo i cioccolati ghiacciati, i dolcetti freddi che piacciono tanto a Luisanna Messeri e di certo sarà un gran successo anche per noi. Compriamo i sacchetti di plastica per fare i cubetti di ghiaccio e saremo pronti per eseguire la ricettona. Non perdete questa e le altre ricette della bravissima e simpaticissima maestra in cucina toscana. Sono tante le ricette che Luisanna ci regala su Instagram nell’attesa di rivederla in tv.

LA RICETTA DEI CIOCCOLATINI FREDDI DI LUISANNA MESSERI – LE RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti e preparazione: versiamo nella pentola 500 ml di acqua e prima che raggiunga il bollore aggiungiamo 200 g di zuccheri di canna semolato e 40 g di cacao amaro in polvere. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo fermo per qualche minuti. Togliamo dal fuoco e rovesciamo il composto in una ciotola in cui abbiamo già spezzettato 160 g di cioccolato fondente. Mescoliamo e facciamo sciogliere mescolando. Uniamo anche un bicchiere di rum (va bene anche il cognac o se vogliamo il Grand Marnier). Facciamo intiepidire.

Possiamo utilizzare i sacchetti di plastica per fare i cubetti di ghiaccio. Versiamo il composto di cioccolato ne sacchetti e poi mettiamo nel congelatore per due ore. Trascorse le due ore possiamo gustare i cioccolatini freddi di Luisanna Messeri, una vera bontà per tutta l’estate e non solo.