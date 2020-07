Millefoglie al cucchiaio, la ricetta di oggi di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Un altro dolce di Anna Moroni, la ricetta della millefoglie al cucchiaio di oggi 13 luglio 2020 per Ricette all’italiana. E’ un dolce di Ricette all’italiana facile e veloce, un dessert perfetto anche in estate. Anna Moroni utilizza la pasta sfoglia già pronta quindi diventa davvero una millefoglie facilissima da preparare. Oggi la maestra in cucina di Rete 4 mostra ad Annalisa come si prepara questo golosissimo dessert. Basta preparare la crema e il resto è davvero super facile e veloce da fare. Possiamo preparare tutto in un vassoio o la millefoglie nei vari piattini per i nostri ospiti. Non perdete questa e le altre ricette all’italiana di Anna Moroni.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DELLA MILLEFOGLIE AL CUCCHIAIO

Preparazione: utilizziamo la pasta sfoglia già pronta che disponiamo nella teglia con sotto la carta forno. Mettiamo in forno a 200 gradi già raggiunti per 20 minuti poi a 180 gradi per altri 10 minuti.

Passiamo alla crema: versiamo 500 ml di latte intero nella pentola, facciamo scaldare aggiungendo due pezzi di scorza di limone senza la parte bianca, altrimenti la crema diventa amara.

In una ciotola grande rompiamo 4 rossi e aggiungiamo lo zucchero semolato e la farina 0, aggiungiamo anche un pochino del latte che stiamo scaldando, pochi cucchiai, mescoliamo bene. Togliamo le bucce di limone dal latte. Versiamo il latte caldo nella ciotola con le uova, mescoliamo. Versiamo di nuovo tutto nella pentola, aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo sempre. Facciamo addensare la crema e versiamo nella ciotola, facciamo raffreddare.

Rompiamo la pasta sfoglia ormai ben cotta, mettiamo tutto nella ciotola. Dobbiamo avere tanti pezzi di pasta sfoglia, più piccoli e più grandi. In padella calda tostiamo le lamelle di mandorle, ogni tanto le mescoliamo per non farle bruciare. Tagliamo il cioccolato a piccole scaglie. Montiamo la panna fredda.

Versiamo la panna montata nella crema ormai fredda, amalgamiamo dal basso verso l’alto.

Prendiamo magari un piatto colorato, sulla base adagiamo i pezzi di pasta sfoglia e poi la crema, le scaglie di cioccolato e poi ancora sfoglia, crema, scaglie di cioccolato e completiamo con le lamelle di mandorle tostate e lo zucchero a velo.