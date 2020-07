La torta limeonosa di Luisanna Messeri, le ricette dolci senza forno

Da non perdere questa ricetta dolce di Luisanna Messeri, la ricetta della torta limeonosa, una ricetta della maestra in cucina toscana. E’ una delle ricette Instagram di Luisanna Messeri ed è una torta senza cottura in forno. Una torta da preparare senza creare il caldo del forno in cucina che in estate è davvero insopportabile. Come sempre le ricette di Luisanna Messeri sono una vera delizia ma sono anche facili da eseguire. Questa volta usiamo il lime. Semplice anche la decorazione con un po’ di zucchero a velo, menta e fettine di limone. Ecco come la simpatica e bravissima Luisanna Messeri ha preparato la sua torta al lime senza cottura in forno.

RICETTE INSTAGRAM DI LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DELLA TORTA LIMEONOSA SENZA COTTURA IN FORNO

Ingredienti e preparazione: in una ciotola rompiamo le 3 uova bio, dopo averle provate a parte, aggiungiamo 120 g di zucchero a velo e mescoliamo bene facciamo sciogliere lo zucchero. aggiungiamo 250 g di yogurt compatto, tipo greco. Uniamo anche 100 g di burro già ammorbidito e mescoliamo il tutto con la frusta.

Setacciamo la farina tipo 1 e aggiungiamo al composto. Aggiungiamo anche mezza bustina di lievito per dolci, 25 ml di latte condensato, la buccia grattugiata di 1 lime e anche il suo succo. Mescoliamo e alla fine aggiungiamo il solito pizzico di sale.

Utilizziamo un tegame antiaderente del diametro di 28 cm imburrato e poi anche foderato con la carta forno. Usiamo lo spargifiamma sul fuoco bassissimo, facciamo cuocere la torta nel tegame, coperto con il coperchio, per circa 40 minuti. Ogni tanto diamo un’occhiata per controllare che non si bruci la torta al lime. Quando la superficie non è più appiccicosa ed è piena di bollicine possiamo girare la torta aiutandoci con la carta forno. facciamo cuocere altri 5 minuti senza il coperchio.