Da Ricette all’italiana l’idea del sandwich gelato perfetto per la merenda

La ricetta del sandwich gelato da Ricette all’italiana è l’idea perfetta per una merenda ma con il caldo di questi giorni può essere anche un pranzo delizioso per tutta la famiglia. E’ Carmelo ad avere suggerito nelle ultime puntate di questa edizione di Ricette all’italiana come si fa in casa un panino salato con il gelato, o meglio un tramezzino al dolce. In genere i tramezzini sono salati e Annabruna ascolta con attenzione Carmelo, è lui l’esperto in dolci anche se le sue ricette sono in realtà delle idee per realizzare in casa una vera golosità. Ovviamente il gelato lo compriamo, scegliamo i gusti che preferiamo, il resto possiamo farlo in casa e abbiamo bisogno magari del pan di Spagna. Non ci resta che scoprire la semplice ricetta o idea per preparare in casa un sandwich al gelato. Sarà la merenda perfetta per i bambini ma non solo.

LA RICETTA DEL SANDWICH GELATO DI CARMELO DA RICETTE ALL’ITALIANA

Nelle ultime puntate di Ricette all’italiana Carmelo ci ha regalato suggerimenti preziosi. Fa caldissimo e l’estate è ancora lunga, spesso i bambini non hanno fame in questo periodo ma immaginate fettine di pan di Spagna che diventano tramezzini ripieni di gelato. Il consiglio è quello di preparare quando abbiamo tempo o comunque in anticipo del pan di Spagna solo con farina, uova e zucchero, non serve lievito. La ricetta di Anna Moroni che vi suggeriamo in basso è perfetta. Ovviamente facciamo raffreddare, togliamo la crosta e tagliamo a fettine sottili il pan di Spagna. Dobbiamo ottenere dei quadrati che farciamo con il gelato del gusto che preferiamo.

Carmelo aggiunge anche della frutta fresca a fettine. Il consiglio è quello di fare il pan di Spagna al cacao, piacerà ancora di più ai bambini. Chiudiamo il sandwich e tagliamo il quadrato ripieno a metà ottenendo due rettangoli, i nostri sandwich al gelato. Possiamo gustarli subito e metterli nel congelatore, li tiriamo fuori poco prima di servirli.