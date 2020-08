Le brioches di Giusina, la ricetta per farle dolci e salate

La ricetta delle brioches palermitane di Giusina è da non perdere, è una delle ultime ricette della bravissima palermitana viste su Real Time ed è un’altra golosità da non perdere. Come sempre Giusina suggerisce anche una ricetta dolce e questa è quella che aspettavamo tutti. Sono le brioche palermitane, quindi senza il tuppo, da gustare con il gelato, ma se vogliamo anche con la granita. Da gustare con la Nutella ma anche in versione salata. Giusina infatti conferma che le sue brioscine sono perfette anche con salame e formaggi o altre cose salate che preferiamo. Ecco la ricetta delle brioches di Giusian in cucina.

LA RICETTA DELLE BRIOCHES DI GIUSINA

Ingredienti: 250 g di farina manitoba, 250 g di farina 00, 500 g di burro, 125 g di latte intero, 125 g di acqua, 12 g di lievito di birra fresco, un pizzico di sale, 60 g di zucchero, 1 tuorlo d’uovo

Preparazione: spezzettiamo il lievito nella ciotola, uniamo un po’ di latte e un pochino di zucchero, mescoliamo e facciamo sciogliere. Uniamo le farine. Giusina usa il burro ma la ricetta originale è con lo strutto. Quindi uniamo il burro ammorbidito, lo zucchero, mescoliamo, uniamo il resto del latte e dell’acqua un po’ alla volta. Impastiamo con le mani, versiamo appena possibile l’impasto sul piano di legno, aggiungiamo il sale e continuiamo a impastare. Deve risultare non appiccicoso ma morbido, sarà pronto. Incidiamo il panetto e mettiamo nella ciotola, copriamo con il canovaccio e facciamo lievitare minimo 2 ore.

Pesiamo i pezzi di impasto, saranno di circa 80 grammi l’uno, cerchiamo di farli tutti uguali. Facciamo le classiche pieghe sotto per ottenere le palline che faranno sbocciare le brioches. Disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, ben distanziate tra loro perché lieviteranno. Mescoliamo l’uovo con il latte e spennelliamo le brioches. Facciamo lievitare minimo altri 20 minuti. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Avremo le brioches morbide e lucide, da servire sia salate che dolci.