La ricetta dei biscotti nocciolosi al cocco di Cotto e Mangiato

Sono tanti i biscotti al cocco che possiamo preparare ma tra le tantissime ricette Cotto e Mangiato ecco la ricetta dei biscotti nocciolosi al cocco. Ovviamente nocciole e cocco per un gusto così goloso che non potremo più fare a meno di questa ricetta dolce Cotto e Mangiato. Pochi ingredienti, una pasta frolla al gusto di cocco che va quindi lavorata poco, sopra in superficie la granella di nocciole avremo così in poco tempo dei biscotti al cocco e nocciole perfetti per la colazione e la merenda, deliziosi da regalare e da gustare con il latte, una tisana, l’orzo o qualunque altra bevanda. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato.

LA RICETTA COTTO E MANGIATO DEI BISCOTTI NOCCIOLE E OCCO

Ingredienti: 250 g di farina, 180 g di zucchero semolato, 180 g di burro, 140 g di farina di cocco, 2 tuorli, un pizzico di sale e 100 g di nocciole tritate o granella di nocciole

Preparazione: nella ciotola versiamo il burro a temperatura ambiente, lo zucchero, i tuorli e lavoriamo il tutto, otteniamo così un composto omogeneo. In un’altra ciotola invece versiamo la farina, il cocco, un pizzico di sale, mescoliamo e versiamo il tutto nel composto con le uova, amalgamiamo bene il tutto.

Formiamo una palla lavorando velocemente il composto. Avvolgiamo il composto nella pellicola e mettiamo in frigo per almeno 20 minuti.

Dividiamo l’impasto in palline grandi come noci, le disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Schiacciamo le palline con il palmo della mano e cospargiamo la superficie con le nocciole tritate che facciamo bene aderire con una leggera pressione. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Li facciamo raffreddare del tutto e li conserviamo in un barattolo di vetro o una scatola di latta, anche se molto probabilmente termineranno velocemente.