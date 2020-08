Ciambelline limone e noci, ricette Cotto e Mangiato

Delle deliziose ciambelline al limone e noci, un’altra ricetta dolce di Cotto e Mangiato. In tanti anni di ricette Cotto e Mangiato ovviamente possiamo attingere alle tante idee suggerite da Tessa Gelisio. In poco tempo possiamo preparare queste ciambelle al limone, piccole ciambelline al limone e noci perfette da gustare in ogni momento della giornata. Avremo una merenda per tutta la famiglia ben diversa da quelle confezionate, piene di grassi e altri ingredienti. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato. Ecco come si preparano le ciambelline limone e noci, le ciambelle perfette per grandi e bambini, anche per una festa in casa con i piccoli.

LE RICETTE DOLCI COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE CIAMBELLINE LIMONE E NOCI

Ingredienti: 650 g di farina 00, 3 uova, 300 g di noci sgusciate, 300 g di zucchero, 100 g di burro, 1 bustina di lievito, scorza di limone e succo di 2 limoni

Preparazione per le ciambelline al limone e noci: iniziamo tritando fine le noci. Nella ciotola versiamo la farina e il lievito, uniamo le noci e mescoliamo. Creiamo la classica fontana e al centro disponiamo le uova intere che già abbiamo sgusciato a parte. Aggiungiamo sempre al centro anche lo zucchero, il burro fuso, il succo di 2 limoni e la scorza grattugiata dei 2 limoni. Impastiamo bene il tutto e formiamo le ciambelline, possiamo farle in modo semplice creando dei rotolini che poi uniamo oppure creare dei dischi che poi ritagliamo al centro. Se abbiamo le formine sarà tutto più semplice ma l’importante è che le ciambelle siano più o meno tutte uguali.

Foderiamo una teglia con la carta forno e adagiamo sopra le ciambelline. Mettiamo in forno a 180 gradi per 15 massimo 20 minuti. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo. Alla prossima ricetta dolce e golosa.