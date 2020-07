I panini al sesamo di Giusina in cucina: la ricetta

Tra i nuovi volti di Food Network nelle ultime settimane abbiamo imparato a conoscere Giusy Battaglia, la bravissima palermitana che propone per il pubblico di Real Time, e del canale dedicato al cibo, delle buonissime ricette della sua terra. Tra le ultime ricette viste nella rubrica Giusina in cucina, c’è anche quella dei panini al sesamo. Giusy ha spiegato che ama molto preparare il pane in casa e i panini al sesamo sono uno dei suoi cavalli di battaglia anche perchè si possono riempire con altri due tipici piatti siciliani, le panelle e i cazzilli ( anche di questi piatti ha proposto le ricette nella sua rubrica).

Vediamo quindi come si preparano i panini al sesamo. Giusy consiglia di prepararli la sera prima, se non si ha tempo per l’impasto, almeno sei ore prima per la lievitazione.

LA RICETTA DEI PANINI AL SESAMO DI GIUSINA IN CUCINA

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questi panini al sesamo:

400 grammi di farina di rimacino, 200 grammi di farina Tipo 2, 350 ml d’acqua, 4 grammi di lievito fresco, 1 cucchiaino di zucchero o miele, 10 grammi di sale, Sesamo

La preparazione di questi panini: si possono impastare sia con una impastatrice elettrica che a mano.

Prendete un po’ della quantità d’acqua occorrente e sciogliete il lievito e aggiungete un cucchiaino di zucchero o miele. Fate fermentare una decina di minuti, quindi aggiungete a poco a poco la farina. Andiamo avanti impastando, l’impasto deve essere un po’ appiccicoso. Come dicevamo in precedenza, dobbiamo lasciare riposare l’impasto dei nostri panini almeno per sei ore.

Se impastate il giorno prima fate riposare la notte in frigo e tirare fuori a metà mattina per fare completare la lievitazione a temperatura ambiente.

Quindi fate le forme desiderate. Potete fare delle classiche rosette utilizzando una formina a cerchietto piccolo e dei paninetti normali. Oppure dare anche una forma più allungata.

Lasciate lievitare ancora un’ora. Spennellate con acqua e aggiungete il sesamo. Fate cuocere in forno caldo a 220° per 15/20 minuti.

