Benedetta Parodi promette la ricetta della torta di fichi e poi la regala sui social

Qualche giorno fa Benedetta Parodi aveva pubblicato una golosissima immagine. Si trattava di una fotografia di una torta, una deliziosa torta di fichi. La conduttrice, che domani tornerà in onda con un nuovo programma su La7 che la vedrà impegnata anche ai fornelli, ha promesso che avrebbe poi dato la ricetta. E così è arrivata dal suo profilo instagram la ricetta della buonissima torta di fichi preparata in casa da Benedetta! Che ne dite di prepararla in casa, visto che si usano i fichi, frutto tipico di questa stagione?

TORTA DI FICHI E RICOTTA DI BENEDETTA PARODI: LA RICETTA



Per la frolla:

300 gr di farina, 120 gr di zucchero, 2 tuorli e un uovo intero, 100 gr di burro, 1 busta di lievito per torte, sale qb, scorza di limone

Per la crema

600 gr di fichi, 500 gr di ricotta di pecora, 2 albumi, 4 cucchiai di miele, 120 gr di zucchero

cannella qb, zucchero per completare qb

Iniziamo con la preparazione della torta di fichi di Benedetta Parodi.

Mescolare in una ciotola la farina il lievito il sale lo zucchero la scorza del limone. Unire il burro freddo a tocchetti e incominciare a impastare con le mani o con il gancio a K della planetaria.

Quando si è ottenuto un impasto di briciole, unire l’uovo e i tuorli tenendo da parte gli albumi. Continuare a impastare con le mani o con la planetaria fino ad arrivare a ottenere un panetto elastico e compatto.

Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare nel frigo.

Nel frattempo sbucciare circa 500 di fichi. Montare a neve gli albumi avanzati. Mescolare la ricotta con lo zucchero il miele e la cannella.

Tagliare a pezzetti i fichi sbucciati e unirli alla crema, in ultimo incorporare i bianchi mescolando dal basso verso l’alto per non fare smontare la crema.

Prendere il panetto di frolla, tenerne da parte ¼ e stendere con il mattarello il resto. Rivestire con la frolla stesa una tortiera di 27 cm imburrata. Bucherellare la frolla con la forchetta, poi riempire con la crema.

Stendere con il mattarello il resto della frolla e ricavare delle strisce. Decorare la crostata mettendo 5 strisce parallele adagiate sulla crema. Tagliare il resto dei fichi con la buccia a rondelle e sistemarli tra una striscia e l’altra su tutta la superficie della torta.

Ricoprire i fichi a rondelle con poco zucchero e poi mettere la torta in forno a 180° per circa 35/40 minuti.

