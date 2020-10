Luca Montersino parte delle ricette base con il pan di Spagna per E’ sempre mezzogiorno

C’è finalmente Luca Montersino a E’ sempre mezzogiorno oggi 2 ottobre 2020. Si inizia dalle masse montate e Luca Montersino inizia dalla ricetta del pan di Spagna. Niente di scontato con il maestro Montersino che ci indica tutti i passaggi perfetti per avere un ottimo risultato, un vero pan di Spagna come quelli della pasticceria. Non perdete le lezioni per fare dei dolci favolosi grazie a E’ sempre mezzogiorno, grazie a Luca Montersino che ci ricorda che il pan di Spagna è solo una base per un dolce che va arricchito con bagna, creme e altro. Cosa ci mostrerà la prossima volta? Appuntamento a venerdì prossimo!

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI LUCA DI MONTERSINO PER FARE IL PAN DI SPAGNA

Gli ingredienti li trovate nelle foto in basso

Preparazione: versiamo l’albume d’uovo nella pentola e aggiungiamo metà dello zucchero previsto dalla ricetta, mescoliamo con la frusta a mano mentre la pentola è sul fuoco. Quindi primo consiglio da non perdere è di scaldare un pochino l’albume ma evitiamo di fare la frittata quindi va aggiunto un po’ di zucchero. Versiamo adesso l’albume dolce nella ciotola e lo facciamo schiumare magari con l’aiuto della planetaria. Appena inizia a diventare bianco aggiungiamo il resto dello zucchero e continuiamo a lavorare il composto. La montata di albumi prosegue ma facciamo attenzione qui non va aggiunto altro: gli albumi non amano i grassi. Ricette E’ sempre mezzogiorno: rotolo di piadina di Zia Cri

Aromatizziamo invece con la scorza di limone grattugiata i tuorli, uniamo anche la vaniglia, i semini di vaniglia. Possiamo adesso sbattere ma solo poco i tuorli.

Il forno va riscaldato subito perché il composto completo non può attendere quindi accendiamo il forno a 180 gradi.

Altro passaggio è quello di setacciare la farina e il consiglio è di usare la fecola così il pan di Spagna sarà più morbido. Ungiamo bene la tortiera con burro e farina oppure usiamo lo staccante spray, dipende dal risultato che vogliamo. Se usiamo burro e farina il pan di Spagna verrà bombato.

Versiamo a filo il composto con il tuorlo negli albumi ben montati, mescoliamo con spatola e con delicatezza dal basso verso l’alto. Aggiungiamo la farina setacciata e mescoliamo tirando su con la spatola per non rischiare di inglobarla ed evitare i grumi. Versiamo delicatamente nella tortiera di 20 di diametro. Mettiamo in forno per 25 minuti. Il consiglio di Montersino è di raddoppiare la dose e fare due torte, così monterà tutto meglio.