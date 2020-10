E’ sempre mezzogiorno il gelato senza gelatiera gusto zafferano

Gelato alla crema di zafferano, è il gelato Milano dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 ottobre 2020. Ancora un goloso gelato senza gelatiera di Massimiliano Scotti, una vera delizia. Anche Antonella Clerici con l’assaggio conferma che il gelato al gusto zafferano è buonissimo ma più di tuto ci interessa scoprire come si fa il gelato senza la gelatiera. E’ tutto molto semplice con la ricetta di E’ sempre mezzogiorno. In poche ore il gelato è pronto, basta lavorare i pochi ingredienti e possiamo farlo con la planetaria oppure con le fruste e via tutto nel congelatore. Unica attenzione è quella di mescolare il gelato ogni ora mentre è nel congelatore. Possiamo poi servire nel modo goloso suggerito da Massimiliano Scotti. E’ il gelato che ricorda il risotto alla milanese, uno dei piatti preferiti di Antonella Clerici, quello che prepara sempre quando ha bisogno di coccolarsi. Per questo la ricetta del dolce di oggi è dedicata a lei. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 16 OTTIBRE 2020

Ingredienti e preparazione: nella ciotola mettiamo 10 tuorli d’uovo e 200 g di zucchero, usiamo la planetaria oppure le fruste elettriche, montiamo.

Portiamo a 60 gradi 1 litro di latte versato in pentola e qui aggiungiamo il latte condensato (70 g), che è un addensante naturale e ci serve per non usare la gelatiera. Versiamo il latte tiepido nella ciotola con i tuorli, uniamo lo zafferano (2 bustine). Lavoriamo il tutto, versiamo nella teglia rettangolare e mettiamo nel congelatore per 4 ore ma ogni ora bisogna mescolarlo.

Due parti di lamponi e una parte di acqua, sporchiamo un po’ il piatto e aggiungiamo sopra un crumble che può essere di torta sbrisolona, di biscotti o altro. Ovviamente aggiungiamo sopra il gelato e gustiamo subito.