Banana bread è il dolce di Zia Cri di oggi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno (Foto)

La ricetta di Zia Cri del banana bread, il dolce di oggi 21 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Un dolce con le banane mature, un dolce perfetto per la colazione e la merenda, una golosità che è un classico da servire con il latte, un caffè, un succo di frutta o con altro. Zia Cri prepara come sempre con gran cura e semplicità il dolce del giorno, questo pane con le banane, il plumcake con le banane. Passaggio dopo passaggio scopriamo che il banana bread di zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno è davvero molto semplice da fare. Gli ingredienti base magari li abbiamo già in cucina ma possiamo poi cambiare per esempio la frutta secca o altro. Le banane devono essere mature, lo zucchero di canna possiamo sostituirlo con lo zucchero semolato. Scopriamo la ricetta di oggi di Zia Cri, il dolce con le banane.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL BANANA BREAD DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola montiamo leggermente il burro ammorbidito con lo zucchero di canna ma va bene anche lo zucchero bianco. Aggiungiamo poi due uova e mescoliamo bene.

In un’altra ciotola versiamo la farina, il lievito, il pizzico di sale e di bicarbonato, quindi abbiamo qui tutte le polveri, mescoliamo. Aggiungiamo alle polveri il composto con il burro, mescoliamo.

Frulliamo le 3 banane mature e aggiungiamo anche queste al resto del composto, amalgamiamo bene con la frusta a mano. Uniamo la cannella, la vaniglia e mescoliamo bene. Aggiungiamo metà della frutta secca con l’avena e il cioccolato, il resto lo aggiungeremo sopra.

Versiamo il tutto nello stampo da plumcake già imburrato e infarinato, completiamo con il resto della frutta secca, cioccolato e avena. Mettiamo in forno a 190 gradi per 10 minuti e poi 175 gradi per altri 25 minuti. Sformiamo e tagliamo a fette.