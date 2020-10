Il gelato la rosetta, la ricetta senza gelatiera da E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Un’altra ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare il gelato senza gelatiera, un’altra idea di Massimiliano Scotti, il gelato la rosetta. E’ il gelato rosa che ha preparato con pochi ingredienti, utilizzando il cioccolato rosa per un effetto delizioso. Possiamo però scegliere anche il cioccolato bianco o il cioccolato al latte. Panna, formaggio spalmabile, scorza di limone, latte intero e anche un po’ di rhum bianco, questo gelato di oggi 23 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno è da provare subito. Non serve la gelatiera e dopo 3 ore è già pronto. Ecco la ricetta per fare il gelato rosa ma non perdete le altre ricette di oggi di Antonella Clerici, dalla ricetta della torta di Zia Cri con le nocciole e le castagne alle ricette per il brunch dolce: muffino mille gusti e pancakes girandola di Sara Brancaccio e anche lo sgombro in crosta di pane e la ricetta del pane al limone del bravissimo Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL GELATO ROSA DI MASSIMILIANO SCOTTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: scaldiamo il latte, aggiungiamo il rhum bianco, prima del bollore versiamo il liquido nella ciotola con il cioccolato rosa tritato, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Con la planetaria o con le fruste montiamo la panna con il formaggio spalmabile e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo il composto rosa, mescoliamo. Versiamo il tutto nello stampo, una pirofila che mettiamo nel congelatore coperta con la pellicola. Lasciamo almeno per 3 ore.

Siamo già pronti per servire il gelato la rosetta. Max utilizza dei bicchieri e completa il dessert con ribes freschi e sopra un po’ di scorza di limone biot tagliata sottilissima. Antonella Clerici preferisce assaggiare il gelato semplice. Il consiglio per sostituire il cioccolato rosa, magari non semplice da trovare, è di scegliere il cioccolato bianco o il cioccolato al latte, in questo caso non va bene il cioccolato fondente.