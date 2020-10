Pancakes girandola per E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Sara Brancaccio (Foto)

Non perdete la ricetta dei pancakes girandola di oggi 23 ottobre 2020 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Sara Brancaccio. Due ricette dolci per un brunch dolce golosissimo, è così che Sara ha iniziato oggi il suo percorso nella cucina di Antonella Clerici. Dopo la ricetta dei muffin mille gusti la ricetta dei pancakes dolci girandola. Due idee veloci per coccolare tutta la famiglia quando abbiamo un po’ più tempo per gustare un brunch da sogno. Sono tanti i consigli che Sara regala al pubblico di E’ sempre mezzogiorno, soprattutto con la preparazione dei muffins mille gusti. Per decorare i pancakes non ci vuole molto, basta usare del cioccolato fuso o della Nutella, versare in un sacchetto di plastica a cui tagliamo un angolo e possiamo creare in padella la decorazione. Ecco la ricetta completa per fare i pancakes di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete anche le altre ricette di Antonella Clerici di oggi, soprattutto la ricetta della torta di nocciole con farina di castagne di Zia Cri ma anche la ricetta del pane al limone di Fulvio Marino.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI PANCAKES GIRADOLA DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: rompiamo nella ciotola 1 uovo e lavoriamo con lo zucchero, uniamo il latte, uniamo il burro fuso, mescoliamo bene. Aggiungiamo adesso la farina setacciata, uniamo il lievito, una puntina di sale, mescoliamo.



Possiamo colorare una parte di questo impasto con la cannella o con il cacao. Quindi nella padella calda creiamo una spirale o girandola con il cioccolato fuso o con la nutella e versiamo sopra un mestolino di impasto, facciamo cuocere sui due lati ma anche sul lato bianco aggiungiamo la spirale di cioccolato. Serviamo con lo sciroppo d’acero, miele o altro.