Strudel di mele di Bertol, da Detto Fatto la ricetta dolce di oggi

Gran ritorno in cucina per Cristian Bertol con la ricetta dello strudel di mele per le ricette Detto Fatto. Lo strudel è un classico per Bertol che ormai conosciamo bene, dopo i tanti anni passati nelle cucine della Prova del cuoco. A Detto Fatto è uno dei nuovi chef e non possiamo fare a meno di condividere con voi la ricetta dello strudel di mele di oggi, uno strudel favoloso perché lo serviamo con la crema di vaniglia e in più completiamo le fette di dolce con fili di caramello. Sarà un vero dessert da gustare anche nelle grandi occasioni. Scopriamo insieme la ricetta dolce Detto Fatto di oggi 28 ottobre 2020, la ricetta dello strudel di mele con crema di vaniglia di Cristian Bertol.

RICETTE DETTO FATTO OGGI 28 OTOTBRE 2020 – CRISTIAN BERTOL PREPARA LO STRUDEL DI MELE

Ingredienti – Per la pasta matta: 250 g di farina 0, 125 g di acqua, 40 g di olio di semi, 1 cucchiaio di aceto di mele, un pizzico di sale, 1 uovo per spennellare

Per il ripieno: 4 mele renette, 2 cucchiai di zucchero, 40 g di pinoli, 40 g di uvetta, 2 noci di burro e 50 g di biscotti sbriciolati

Per la crema alla vaniglia: 250 g di latte, 3 tuorli d’uovo, 70 g di zucchero, 20 g di farina 0, mezza stecca di vaniglia

Preparazione: nella ciotola o nella planetaria impastiamo la farina con l’acqua, l’olio di semi, un pizzico di sale, l’aceto di mele e otteniamo un composto come l’impasto della pizza. Facciamo riposare.

Intanto, passiamo al ripieno, sbucciamo le mele e le tagliamo a dadini. Alle mele aggiungiamo uvetta e pinoli, lo zucchero e anche i biscotti sbriciolati, mescoliamo il tutto. Versiamo questo composto in una padella antiaderente con il burro, facciamo insaporire il tutto. Facciamo poi raffreddare.

Stendiamo con il mattarello la pasta lasciata riposare per una mezz’ora. Otteniamo un rettangolo che farciamo con il composto con le mele. Arrotoliamo la pasta.

Spennelliamo lo strudel con il tuorlo d’uovo sbattuto. Mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare almeno 3 ore.

Prepariamo intanto la crema alla vaniglia con lo zucchero, i tuorlo, la farina, il latte e la vaniglia.

Infine, nel pentolino versiamo lo zucchero semolato, scaldiamo fino ad avere il caramello. Ci aiutiamo con una frusta per creare i fili di caramello che disponiamo sulle fette di strudel. Serviamo con la crema di vaniglia.