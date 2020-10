Zia Cri prepara la torta della nonna, dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della torta della nonna di zia Cri dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 29 ottobre 2020. In collegamento con Antonella Clerici c’è Alberto Matano, goloso anche lui che ricorda la sua nonna. La torta della nonna di zia Cri è davvero molto semplice da fare, non serve lo stampo classico ma il disco di frolla lo disponiamo sulla teglia da forno foderata con la carta, così è tutto molto semplice. La crema si prepara in breve tempo e possiamo arricchirla con il gusto che preferiamo, uvetta, gocce di cioccolato, pinoli o altro. Seguiamo la ricetta della torta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della torta di zia Cri perfetta dalla colazione alla merenda. Non perdete le altre ricette in tv di oggi con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 29 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DELLA TORTA DELLA NONNA DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con il burro morbido (lasciato a 25 gradi), lo zucchero, la polvere di mandorle, le uova, sale e la scorza grattugiata di limone e velocemente, senza lavorare troppo, otteniamo il panetto che facciamo riposare avvolto nella pellicola. Abbiamo la frolla di oggi di zia Cri. Farinata di ceci, la nuova ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno

Passiamo alla crema: facciamo scaldare latte e panna con la scorza di limone, portiamo a ebollizione.

Lavoriamo i 6 tuorli d’uovo con lo zucchero, li sbattiamo semplicemente non c’è bisogno di montarli. Aggiungiamo qui anche l’amido di mais e l’amido di riso, mescoliamo e versiamo nel pentolino con latte e panna, riportiamo a bollore sempre mescolando. Otteniamo la crema che facciamo raffreddare.

Ammolliamo l’uvetta nel rum e aggiungiamo alla crema. Se preferiamo mettiamo delle gocce di cioccolato o altro.

Stendiamo la frolla con il mattarello e otteniamo un disco che disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, bucherelliamo la frolla e mettiamo in forno a precuocere per 10 minuti. Togliamo dal forno e spalmiamo sul disco di frolla la crema lasciando libero il bordo che spennelliamo con un po’ di tuorlo sbattuto. Disponiamo sopra un altro disco di pasta frolla ma cruda, facciamo aderire al bordo. Spennelliamo il tuorlo anche in superficie, aggiungiamo la granella di zucchero o altro. Mettiamo in forno a 170 gradi per 30 – 35 minuti.