Torta alle arance caramellate di Natalia Cattelani, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della torta alle arance caramellate di Natalia Cattelani, la ricetta del dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 novembre 2020. Come sempre la dolce e bravissima Natalia Cattelani ci consiglia la ricetta di una torta perfetta, golosa, facile da preparare, per tutta la famiglia. La torta con il caramello e le fette d’arancia è una vera delizia, è la torta della domenica. La torta con le arance e il caramello di oggi 13 novembre 2020 di Natalia Cattelani per E’ sempre mezzogiorno è la torta per il menù tradizionale scelto oggi da Flavio Insinna a inizio programma. Da non perdere questa e le altre ricette di Natalia Cattelani, la ricetta dolce di oggi, la torta con le arance.

RICETTE NATALIA CATTELANI – LA RICETTA DELLA TORTA ALLE ARANCE CARAMELLATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dal caramello e nel tegamino mettiamo lo zucchero e aggiungiamo un pochino di acqua. Facciamo sciogliere bene e fuori dal fuoco aggiungiamo il burro, facciamo sciogliere. Versiamo il caramello nella teglia imburrata.

Usiamo due arance bio con tutta la buccia, tagliamo a fettine tonde e poi a metà, ma se non piace togliamo la buccia, magari potrebbe risultare troppo amarognolo. Disponiamo subito sul caramello in teglia le fettine di arancia.