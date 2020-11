Le sfogliatelle di Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta delle sfogliatelle di Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 novembre 2020, il dolce napoletano da non perdere. Con gli Improta oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno impariamo come si fanno le sfogliatelle, le frolle. Mauro mostra anche come si fanno le sfogliatelle ricce ma è solo per evidenziare la differenza, magari le ricce le compriamo e le frolle, le sfogliatelle di oggi, le facciamo in casa. Prepariamo la frolla, prepariamo il ripieno, possiamo fare tutto anche il giorno prima e poi cuociamo in forno. Le sfogliatelle vanno servite calde. Non perdete questa e le altre ricette

LA RICETTA DELLE SFOGLIATELLE DI MAURO IMPROTA – RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Preparazione: per la pasta frolla versiamo sul banco la farina a fontana, uniamo zucchero e burro, impastiamo al centro quindi burro e zucchero e solo dopo iniziamo a inglobare la farina. Uniamo il miele, la scorza di arancia grattugiata e l’ammoniaca per dolci e impastiamo bene. Disponiamo distesa nella teglia, copriamo con la pellicola e mettiamo 1 ora in frigo.

Per il ripieno: nel pentolino l’acqua con un piccolo di sale e al bollore versiamo il semolino, facciamo cuocere bene per circa 4 minuti e poi facciamo raffreddare. Poi versiamo nella ciotola l’arancia candita e le uova, aggiungiamo il semolino raffreddato e mescoliamo bene. Aggiungiamo anche la ricotta e lo zucchero, mescoliamo bene. Uniamo anche un po’ di cannella e i semi di vaniglia, mescoliamo in modo energico. Questo ripieno lo possiamo preparare completo anche il giorno prima.