Ruota della nonna, la torta di Natalia Cattelani dalle ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Natalia Cattelani della torta della nonna, della ruota della nonna per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 27 novembre 2020. Le ricette dolci di Natalia Cattelani sono sempre semplice e perfette, facili da fare per tutti. La ruota della nonna è il dolce che Natalia Cattelani ricorda da sempre, da bambina, è la ciambella a due colori che preparava la sua nonna. Davvero carina e furba l’idea di Natalia Cattelani di preparare questa torta della nonna senza teglia, senza stampo, basta un foglio di carta forno su cui disegniamo il cerchio. Ecco la ricetta della ciambella due colori, la ruota della nonna di Natalia Cattelani.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RUOTA DELLA NONNA DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti: 300 g di farina 0, 150 g di zucchero, 80 g di burro, 50 g di latte, 2 uova, 3 cucchiai di lievito per dolci, 4 cucchiai di zucchero in granella, 1 scorza di limone, 200 g di confettura di more, 200 g di Nutella latte – cacao amaro in polvere

Preparazione: su un foglio di carta forno disegniamo un cerchio aiutandoci con un piattino capovolto e una matita, poi rigiriamo il foglio per non usarlo dalla parte disegnata.

Nella ciotola lavoriamo il burro con lo zucchero, poi inseriamo le uova una volta, mescoliamo bene e poi uniamo la farina, il lievito. Lavoriamo ancora il composto e alla fine aggiungiamo il latte o meglio ancora la panna, scorza di limone grattugiata e mescoliamo il tutto.

Dividiamo il composto in due ciotole e in una aggiungiamo il cacao amaro in polvere.