Ricetta Sara Brancaccio, i biscotti da appendere all’albero di Natale (Foto)

Per fare i biscotti da appendere all’albero di Natale con la ricetta di Sara Brancaccio per E’ sempre mezzogiorno possiamo preparare la pasta frolla che preferiamo. Sara Brancaccio aggiunge però alle ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno anche la ricetta della sua pasta frolla, molto semplice. E’ delizioso il risultato di questi biscotti di vetro, di questi biscotti di Natale che possiamo mangiare o decorare come vogliamo per farli diventare degli addobbi di Natale. E’ una ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno per tutta la famiglia, proviamo a fare con i nostri bambini questi biscotti da appendere all’albero di Natale.

RICETTE DOLCI DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI BISCOTTI DI NATALE DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti per la pasta frolla di Sara Brancaccio: 100 g di burro, 2 cucchiai e mezzo di zucchero semolato, 1 bicchiere e mezzo di farina, acqua per legare il tutto

Preparazione: abbiamo la pasta frolla già pronta, possiamo scegliere la ricetta che vogliamo, la nostra ricetta della pasta frolla. Stendiamo subito la frolla tra due fogli di carta forno e con l'aiuto del matterello. Mettiamo in frigo.

Con le formine che preferiamo ritagliamo la pasta frolla ben fredda e disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno. Con una formina più piccola creiamo lo spazio dove poi aggiungeremo le caramelle sbriciolate.

Tritiamo con il mortaio le caramelle colorate, abbiamo così più colori, saranno i nostri vetri per i biscotti.

Creiamo il buchino con lo stecchino per poi appendere i biscotti.

Mettiamo in forno a 180 gradi per 6 minuti, togliamo dal forno e adagiamo al centro vuoto dei biscotti le caramelle tritate. Mettiamo in forno fino ad avere un colore ambrato, quindi saranno circa 10 minuti ancora di cottura ma controlliamo sempre il forno. Avremo i biscotti con la parte trasparente e colorata. Ovviamente facciamo raffreddare, ripassiamo il buchino e completiamo con il nastrino per appendere i biscotti all’albero di Natale.