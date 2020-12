Tiramisù bianco di Ricette all’italiana, l’idea golosa di Franco Ferraro

La ricetta del tiramisù bianco è il dolce di Ricette all’italiana preparato nella puntata di oggi 1 dicembre 2020 da Franco Ferraro. Con Annabruna Di Iorio in cucina c’è lo chef che in pochissimi minuti ha suggerito dosi e passaggi e davvero in poco tempo il tiramisù bianco era già pronto. U tiramisù bianco ma sempre al gusto di caffè solo che i savoiardi li passiamo velocemente nel latte aromatizzato al caffè. Per fare il tiramisù bianco di Ricette all’italiana mettiamo i chicchi di caffè nella ciotola con il latte e li lasciamo così in frigo tutta la notte. Il giorno dopo prepariamo la velocissima crema al mascarpone. Facciamo però attenzione alle uova, pastorizziamo le uova, perché non c’è cottura per il tiramisù. Scopriamo nel dettaglio la semplice ricetta del tiramisù di Franco da Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA 1 DICEMBRE 2020 – LA RICETTA DI FRANCO DEL TIRAMISU’ BIANCO

Ingredienti e preparazione: nella ciotola con il latte mettiamo anche una tazzina di chicchi di caffè, lasciamo in infusione in frigo tutta la notte. La quantità di latte non è specificata ma sarà quella necessaria per riuscire a inzuppare i biscotti.

In un’altra ciotola lavoriamo i 4 tuorli d’uovo con 140 g di zucchero, usiamo le fruste elettriche. Uniamo 250 g di mascarpone e amalgamiamo il tutto.

Montiamo a neve i 4 albumi e aggiungiamo al composto con i tuorli, mescoliamo con delicatezza.

Passiamo velocemente i savoiardi nel latte aromatizzato al caffè. Disponiamo il primo strato di biscotti sul vassoio e copriamo con ciuffi di crema al mascarpone. Procediamo con il secondo strato di savoiardi inzuppati nel latte al caffè e ancora crema. Un ultimo strato di biscotti inzuppati e possiamo completare se vogliamo con uno strato di crema oppure subito con il cacao amaro in polvere. Conserviamo in frigo fino al momento di servire il dessert.