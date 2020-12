Gli struffoli di Natale, la ricetta lampone e cioccolato da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta degli struffoli di Natale dalle ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dolce di oggi 7 dicembre 2020. Non sono i classici struffoli perché li serviamo rossi, li serviamo con la salsa ai lamponi e con la ganache al cioccolato. Se vogliamo possiamo fermarci alla ricetta dei struffoli classici arrivando fino al miele ma se vogliamo seguire la nuova ricetta degli struffoli di E’ sempre mezzogiorno proseguiamo. Non possono mancare gli struffoli tra i dolci di Natale e la ricetta di E’ sempre mezzogiorno è davvero deliziosa, una bella novità. Ecco come si fanno gli struffoli rossi di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEGLI STRUFFOLI AI LAMPONI E CIOCCOLATO

Ingredienti: 300 g di farina 00, 3 uova, 20 g di zucchero, succo di aranci a, buccia di lime, olio evo, sale, olio di semi

Per la glassa ai lamponi: 250 g di lamponi, 50 g di miele di corbezzolo

Per la ganache al cioccolato: 175 g di panna 75 g di pasta di nocciole, 50 g di cioccolato fondente

Meringhette lamponi

Preparazione: nella ciotola mescoliamo il cioccolato fondente tritato con un po’ di panna calda e pasta di nocciole, versiamo nel pentolino con il resto della panna calda, mescoliamo e versiamo di nuovo nella ciotola per fare raffreddare la ganache. Mettiamo in frigo qualche ora.

Lavoriamo le uova con la scorza di lime, un filo di olio, succo di arancia, aggiungiamo lo zucchero, la farina, sale e impastiamo il tutto. Tagliamo a pezzi l’impasto e facciamo dei serpentelli che tagliamo a dadini. Ogni dadino lo passiamo tra i palmi delle mani ottenendo velocemente delle palline.

Friggiamo in olio profondo e ben caldo. Facciamo ben dorare gli struffoli. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

Possiamo usare il miele millefiori ma lo chef sceglie il miele di corbezzolo perché poi aggiunge i lamponi.

Versiamo quindi il miele nella padella antiaderente, facciamo sciogliere. Versiamo gli struffoli nella padella con miele, mescoliamo con delicatezza e se vogliamo aggiungiamo la salsa di lamponi che otteniamo frullando semplicemente i lamponi con un po’ di acqua e filtriamo.

Serviamo gli struffoli con ciuffi di ganache al cioccolato, meringhette e lamponi freschi.