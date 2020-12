Frollini natalizi, i biscotti di Natale dalle ricette Cotto e Mangiato

I frollini natalizi di Cotto e Mangiato possono diventare i biscotti da appendere all’albero di Natale o una delle ricette dolci Cotto e Mangiato da tirare fuori in tante occasioni. Con la ricetta Cotto e Mangiato dei biscotti di Natale possiamo fare divertire anche i nostri bambini, sarà semplice per loro preparare i biscotti e decorarli. Una vera delizia per le nostre case, per la nostra famiglia. Decoriamo come preferiamo alberi di Natale, gnomi, orsetti, omini, stelle e tanto altro. Ovviamente possiamo anche fare i frollini di Natale semplicemente rotondi. Non perdete queste e le altre ricette di Natale Cotto e Mangiato.

LE RICETTE DI NATALE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI FROLLINI NATALIZI

Ingredienti: 1 uovo, 75 g di burro morbido, 60 g di zucchero a velo, 200 g di farina 00, 1 limone o 1 arancia, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, codette colorate, perline argentate o dorate

Preparazione: Dobbiamo fare la frolla quindi nella ciotola versiamo l’uovo intero, il burro ammorbidito, lo zucchero a velo, attenzione va usato solo quello a velo. Lavoriamo il tutto con la forchetta e se ci piace aggiungiamo la scorza di limone grattugiata oppure la scorza di arancia grattugiata. Possiamo sostituire questi aromi con altri. Lavoriamo e uniamo la farina, completiamo l’impasto con il lievito in polvere per i dolci. Impastiamo adesso con le mani ma velocemente. E’ semplice preparare questa frolla ma adesso la avvolgiamo nella pellicola e lasciamo 30 minuti.

Stendiamo la frolla con il mattarello, lo spessore lo scegliamo noi ma in cottura cresceranno ancora un po’ e non dimentichiamo che non devono essere biscotti troppo spessi.

Ritagliamo i biscotti con le formine di Natale e poi adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Dobbiamo fare un buchino sulla parte alta così possiamo anche appenderli. Decoriamo con perline e codette.

Mettiamo in forno a 180 gradi per 10 – 15 minuti massimo, dipende dallo spessore. Completiamo con un pochino di zucchero a velo.