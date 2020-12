French toast di panettone, da Ricette all’italiana la colazione golosa per Natale

Annalisa Mandolini accoglie Dario Nuti nella cucina di Ricette all’italiana per deliziarci con la ricetta del french toast di panettone. E’ una ricetta di Natale, una ricetta del riciclo ma è anche la ricetta perfetta per la colazione di Natale, quindi possiamo anche aprire un bel panettone e preparare un bel po’ di french toast per tutta la famiglia. Una vera golosità e immaginiamo che possiamo preparare questo dessert anche con il pandoro. Da Ricette all’italiana tante idee in cucina, poche quelle per il Natale ma questa di oggi 21 dicembre 2020 senza dubbio è una ricetta di Natale da non farsi scappare. Ecco come si prepara con il panettone il french toast goloso con salsa di cioccolato fondente e gelato.

RICETTE ALL’ITALIANA PER IL NATALE 2020 – FACCIAMO I FRENCH TOAST CON IL PANETTONE

Ingredienti e preparazione: tagliamo il panettone classico a metà a fette, come si fa con le torte quando dobbiamo farcirle. Ogni fetta tonda di panettone sarà di 3 cm di spessore. Ritagliamo con il coppapasta di 8 cm di diametri vari cerchi. Disponiamo le rondelle di panettone nella teglia e facciamo essiccare in forno a 50 gradi per 1 ora circa.

Passiamo alla pastella per il french toast: nella ciotola versiamo della panna, un po’ di latte, zuccheriamo e aggiungiamo 3 tuorli e 2 uova intere. Uniamo anche la cannella in polvere e mescoliamo il tutto con la frusta a mano. Dobbiamo avere una pastella liquida.

Scaldiamo la padella e facciamo sciogliere un pochino di burro. Passiamo i toast di panettone nella pastella e facciamo caramellizzare in padella.

Serviamo le fette dorate di panettone farcite con la crema dulce de leche. Completiamo con zucchero a velo, salsa di cioccolato fondente e per finire una quenelle di gelato, magari vaniglia o crema.