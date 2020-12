La torta vulcano di Natalia Cattelani, le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della torta vulcano di Natalia Cattelani è la ricetta dolce di oggi 26 dicembre 2020 della dolce maestra in cucina. Una torta golosa per le ricette E’ sempre mezzogiorno, una ricetta dolce per il Capodanno ma la Tora vulcano è perfetta per festeggiare tanti momenti. Non è stato un anno semplice il 2020 e speriamo possa essere migliore e Natalia Cattelani con le sue ricette ci fa sorridere, ci dà modo di preparare un dessert goloso per tutta la famiglia: ecco dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno il dolce di oggi di Natalia Cattelani, la torta vulcano per fare felici tutti, un semifreddo con il pan di Spagna al cacao.

RICETTE NATALIA CATTELANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA VULCANO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: rompiamo le uova e montiamo, magari nella planetaria, con lo zucchero semolato. Ammorbidiamo il burro e aggiungiamo ad esso un po’ di composto montato, mescoliamo e poi versiamo il tutto nel composto. Aggiungiamo la farina, il cacao, lievito setacciati e mescoliamo.

Imburriamo la teglia tonda. Utilizziamo poi una ciotola leggermente più piccola della teglia.

Mettiamo in forno statico a 180 gradi o 170 gradi ventilato, per circa 30 minuti.

Facciamo lo sciroppo: versiamo tutti gli ingredienti nel pentolino quindi acqua, marmellata, rum e zucchero, facciamo andare mescolando. Se ci sono dei bambini magari evitiamo il rum.

Montiamo il mascarpone con la panna e lo zucchero a velo.

Foderiamo la ciotola con la pellicola per alimenti e versiamo dentro il composto con il mascarpone e un po’ di confettura di arance.

Tagliamo il pan di Spagna raffreddato in tre dischi. Un disco lo disponiamo nella ciotola e inzuppiamo con lo sciroppo, altro composto al mascarpone e aggiungiamo scorze di arancia a dadini. Mettiamo coperto nel congelatore per almeno 4 ore.

Inzuppiamo un disco di pan di Spagna, capovolgiamo sopra il semifreddo. Il disco di pan di Spagna avanzato lo tagliamo a spicchi e decoriamo la torta per avere l’effetto vulcano. Possiamo bagnare gli spicchi sempre con lo sciroppo. Decoriamo gli spicchi di arance pelati a vivo e polvero oro.