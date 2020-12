Bomboloni al forno con crema o Nutella, la ricetta Cotto e Mangiato

La ricetta dei bomboloni al forno con la crema, la ricetta Cotto e Mangiato del 25 dicembre 2020, i dolci di Natale per niente tradizionali ma sempre golosi e da provare. Questa volta la ricetta dei bomboloni non prevede la frittura ma la cottura al forno, così magari evitiamo un po’ di calorie ma non manca il dolce gusto. Da non perdere questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, le ricette dolci di Tessa Gelisio. Di certo abbiamo casa piena di dolci in questi giorni tra panettone, pandoro, struffoli e tutti i dolci di Natale ma i bomboloni al forno con la crema di Cotto e Mangiato non sono mai di troppo.

RICETTE COTTO E MANGIATO – BOMBOLONI AL FORNO CON CREMA

Ingredienti: 100 g di farina 00, 50 g di fecola, 100 g di farina manitoba, 1 uovo, 8 g di lievito di birra, 50 ml di latte, 60 g di zucchero, 1 arancia

Preparazione: iniziamo sciogliendo il lievito di birra con il latte in un bicchiere. Nella ciotola versiamo le farine setacciate, quindi la farina 00, la farina manitoba, la fecola di patate, mescoliamo.

In un’altra ciotola mettiamo l’uovo, lo zucchero semolato, la scorza di arancia grattugiata, lavoriamo il tutto e aggiungiamo qui le polveri, impastiamo e aggiungiamo anche il latte con il lievito. Completiamo l’impasto e come sempre non deve mai mancare un pizzico di sale. Se non piace la scorza d’arancia grattugiata possiamo sostituire con il limone o evitare del tutto.

Abbiamo l’impasto che facciamo lievitare coperto per 2 o 3 ore a temperatura ambiente.

Stendiamo l’impasto e ritagliamo dei dischetti tutti uguali. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare per 1 ora. Spennelliamo con la miscela latte e un tuorlo e mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Farciamo i bomboloni con la crema pasticcera o con la Nutella ma saranno buonissimi anche semplici.