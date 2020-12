Sal De Riso prepara la delizia al limone per l’ultimo dell’anno: ricette di Capodanno

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 29 dicembre 2020 la ricetta della delizia al limone, la torta di Sal De Riso per Capodanno. Questa volta Sal De Riso non prepara delle monoporzioni, non delle piccole delizie al limone ma una torta delizia al limone. In questo modo possiamo decorare il dessert per Capodanno. Deliziosa anche senza decorazione, bella e buona già semplice con la crema che coliamo sopra ma ovviamente tutto diventa più bello con i ribes rossi e la polvere d’oro. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno per Capodanno. Dopo le ricette di Natale di Sal De Riso, in particolare gli struffoli, ecco la ricetta per una grande delizia al limone.

RICETTE DOLCI SAL DE RISO PER CAPODANNO – LA RICETTA DELLA DELIZIA AL LIMONE

Ingredienti: per il pan di spagna di De Riso: 200 g di uova, 20 g di tuorli, 120 g di zucchero, 60 g di farina, 60 g di fecola, ½ bacca di vaniglia delle isole bourbon, ½ limone grattugiato

Per fare a crema al limone: 70 g di tuorli, 70 g di zucchero, 70 g di succo di limone di Amalfi, 70 g di burro, ½ bacca di vaniglia delle isole bourbon

Per fare la crema pasticcera: 90 g di tuorli, 1 bacca di vaniglia delle isole bourbon, 175 g di latte, 75 g di panna, 75 g di zucchero, 18 g di amido di maizena, 2 g di sale, buccia di 3 limoni

Per la panna infusa: 700 g di panna liquida, buccia di 3 limoni

Per la bagna al limoncello: 70 g di acqua, 70 g di zucchero, 140 g di limoncello, 1 limone (scorza)

Per guarnire la delizia al limone: 1 l di latte, 1 l di panna, ribes rossi, polvere e scaglie d’oro

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo le uova con lo zucchero, uniamo ovviamente la scorza di limone grattugiata e la vaniglia. Aggiungiamo adesso farina e fecola setacciate; coliamo tutto in uno stampo a forma di mezza sfera del diametro 18 cm. Mettiamo in forno a 160°C per 32 minuti.

Per la crema al limone: mescoliamo lo zucchero con i tuorli. Facciamo bollire il succo di limone, aggiungiamo ai tuorli e portiamo a 80°C. Lasciamo raffreddare e uniamo il burro cremoso, mescoliamo bene il tutto.

Per la panna infusa da montare: Aromatizziamo 700 grammi di panna liquida con la scorza di 3 limoni a freddo (in sottovuoto) per minimo 5 ore. Filtriamo e poi montiamo.

Per la crema pasticcera: bolliamo il latte con panna e con la bacca di vaniglia e la scorza di tre limoni, attenzione alla parte bianca.

Mescoliamo i tuorli con lo zucchero, l’amido e il sale. Aggiungiamo il latte e la panna bollente. Cuociamo la crema e facciamo raffreddare.

Per la bagna al limoncello: portiamo a bollore l’acqua con lo zucchero, raffreddiamo e aggiungiamo solo dopo il limoncello.

Per la glassatura: montiamo la panna e diluiamo con il latte. Glassiamo la torta e completiamo con un ciuffi di panna, julienne di limone, ribes rossi e polvere d’oro.