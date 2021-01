Torta sfogliata pere e mandorle, la ricetta della torta sole di Zia Cri

Sole sfogliato pere e mandorle, la torta sfogliata di zia Cri fatta con le pere e con le mandorle, questo il gusto scelto per il primo dolce E’ sempre mezzogiorno del 2021. E’ la ricetta della torta sole, la ricetta che Antonella Clerici dedica a Lino Banfi, l’ospite di oggi in collegamento con la cucina di E’ sempre mezzogiorno. La torta con le pere e la farina di mandorle è perfetta anche con le mele o magari se aggiungiamo delle gocce di cioccolato. Zia Cri suggerisce la stessa torta anche per l’estate ma sostituendo le pere con le pesche. Insomma, è una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da provare sempre. Zia Cri con molta cura mostra come si prepara la torta sole sfogliato pere e mandorle e a noi non resta che imparare da lei per regalare altre dolcezze alla famiglia e agli amici.

RICETTE ZIA CRI – LA RICETTA DELLA TORTA PERE E MANDORLE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lavoriamo il burro morbido con lo zucchero a velo, usiamo la frusta elettrica o la planetaria. Aggiungiamo poi le 3 uova, lavoriamo il composto e uniamo lo zucchero semolato con la vaniglia e la farina di mandorle. Aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiata e il succo di limone, lavoriamo ancora il composto.

Abbiamo la pasta sfoglia già pronta, rivestiamo la tortiera. Versiamo il composto appena preparato e livelliamo. Eliminiamo la pasta foglia in eccesso utilizzando un coltello.

Sbucciamo le pere e tagliamo a fettine. Disponiamo le fette di pera a raggiera sulla torta. Mettiamo in forno a 170 – 180 gradi per 30 – 40 minuti. Se vogliamo possiamo anche aggiungere delle gocce o delle scaglie di cioccolato. Se non piacciono le pere sostituiamo con le mele

Togliamo dal forno, facciamo intiepidire e sformiamo, spennelliamo con la gelatina per dolci per lucidare la torta. Completiamo con lamelle di mandorle.