Gelato al gorgonzola, le ricette E’ sempre mezzogiorno di Massimiliano Scotti

La ricetta del gelato al gorgonzola, la ricetta di Massimiliano Scotti per E’ sempre mezzogiorno, una ricetta che come sempre stupisce tutti e prima di tutti Antonella Clerici. Non manca l’assaggio della conduttrice al gelato al gorgonzola; ancora una volta apprezza il gusto, non si aspettava fosse buono questo gelato al formaggio di Max Scotti ma non è certo il dolce che compriamo d’estate. Infatti nella cucina di E’ sempre mezzogiorno l’esperto in gelati molto originali serve il gelato di oggi 8 gennaio 2021 con una fetta di pane alle noci e del miele. Il tutto ci fa davvero ingolosire. Come sempre Scotti per il suo gelato senza gelatiera utilizza pochi ingredienti e oggi non c’è nella lista nemmeno il latte condensato. Latte vaccino, latte sena lattosio o latte di capra, possiamo scegliere quello che preferiamo per la ricetta di oggi. Ecco come Massimiliano Scotti ha preparato e proposto il suo gelato al gorgonzola.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL GELATO AL GORGOZOLA DI MAX SCOTTI

Ingredienti e preparazione: tagliamo il gorgonzola a pezzetti, 300 g di gorgonzola che mettiamo in pentola con 200 g di latte, mescoliamo sul fuoco e facciamo sciogliere il formaggio. Aggiungiamo anche 50 g di miele e mescoliamo, facciamo sciogliere e bene amalgamare il tutto. Facciamo raffreddare, mettiamo in frigo per 1 ora ma se abbiamo fretta possiamo anche evitare.

Montiamo 500 g di panna e aggiungiamo qui il composto con il formaggio gorgonzola, amalgamiamo bene. Versiamo il tutto nel contenitore, magari una pirofila. Mettiamo nel congelatore per almeno 4 ore. Come sempre non abbiamo bisogno della gelatiera.

Tagliamo il pane con le noci a fette, magari lo tostiamo, adagiamo nel piatto e aggiungiamo un pochino di miele. Completiamo con il gelato al gorgonzola e noci tritate in modo grossolano. Ovviamente serviamo subito.