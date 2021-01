La torta paradiso di zia Cri è la ricetta di Maria Callas raccontata da Angela Frenda

La ricetta della torta paradiso suggerita da zia Cri nella puntata di oggi 12 gennaio 2021 l’ha proposta Angela Frenda raccontando le storie d’amore che ci fanno sognare. E’ la ricetta della torta paradiso di Maria Callas con cui oggi ha raccontato del piacere della divina di cucinare soprattutto per Aristotele Onassis. Per lui preparava la sua torta, la sua torta paradiso. La serviva semplice invece zia Cri e Angela Frenda propongono la ricetta della torta paradiso con la panna montata. Tanta panna montata o anche altro, crema, nutella o ciò che preferiamo, poi lo zucchero a velo per completare. Non perdete questa e le altre ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della torta paradiso di Maria Callas. Chissà cosa ci racconterà la prossima settimana Angela Frenda.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA TORTA PARADISO DI MARIA CALLAS

Ingredienti: 100 g di burro, 125 g di zucchero a velo, 4 uova intere, 100 g di farina 0, 100 g di amido mais, 4 g di lievito per dolci, 1 bacca di vaniglia, buccia di limone e un pizzico di sale

Per farcire 200 g di panna montata e zucchero a velo

Preparazione: montiamo il burro con lo zucchero, aggiungiamo le uova e montiamo ancora. Possiamo lavorare il composto con la frusta a mano o con la planetaria. Setacciamo la farina e aggiungiamo al composto, aggiungiamo anche l’amido di mais, quindi il lievito per dolci, la scorza di limone grattugiata e i semi della bacca di vaniglia. Lavoriamo il tutto.