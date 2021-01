Pane al cioccolato, panini con gocce di cioccolato: la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei panini al cioccolato di Fulvio Marino, la ricetta del pane con gocce di cioccolato per E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia della puntata di oggi 12 gennaio 2021. Fulvio Marino già suggerisce i cornetti al cioccolato tra le prossime ricette E’ sempre mezzogiorno ma intanto scopriamo la ricetta del pane dolce di oggi di Fulvio Marino. Lievitazione, impasto, pieghe, cottura, tutto sembra semplice tra le mani del protagonista di E’ sempre mezzogiorno. Possiamo provare anche noi a seguire la ricetta dei panini con gocce di cioccolato. Il consiglio è di comprare le gocce di cioccolato da cottura, così i panini saranno golosi e perfetti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – PANINI AL CIOCCOLATO

Ingredienti: 500 g di farina 0, 10 g di lievito fresco di birra, 20 g di miele di arancio, 310 g di latte intero o scremato, 10 g di sale, 40 g di olio di oliva e 200 g di gocce di cioccolato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo il lievito sbriciolato e aggiungiamo anche il miele di arancio, subito con il lievito, iniziamo anche a mettere quasi tutto il latte. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto del latte, impastiamo e aggiungiamo anche l’olio di oliva, sempre alla fine, quando l’impasto è già formato. Impastiamo per fare assorbire l’olio. Aggiungiamo infine le gocce di cioccolato, inglobiamo con l’ultimo impasto veloce. Non esageriamo con le gocce, troppe non farebbero lievitare il pane. Pane cafone di Fulvio Marino, la ricetta di oggi E’ sempre mezzogiorno

Se vogliamo invece usare il lievito madre possiamo farlo (150 g di lievito madre) ma Fulvio marino suggerisce di aggiungere comunque 5 g di lievito di birra.

Copriamo l’impasto e facciamo lievitare fino al raddoppio, almeno 1 ora.

Poca farina sul tavolo e versiamo sopra l’impasto. Dividiamo in 6 panini, circa 120 grammi a forma. Ripieghiamo su loro stessi e otteniamo i panini. Spolveriamo la teglia con la farina e disponiamo i panini, ungiamo con un po’ di olio e copriamo con la pellicola trasparente. Facciamo raddoppiare il loro volume. Mettiamo in forno statico a 240 gradi per circa 15 minuti.