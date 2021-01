Chiffon cake di Francesca Marsetti, la ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della chiffon cake di Francesca Marsetti, la ricetta della torta di oggi 13 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno. La simpatica chef fa apparire tutto semplice in cucina, le sue ricette sono sempre ottime e la chiffon cake di E’ sempre mezzogiorno è da copiare subito. Una torta alta e soffice che tutti dobbiamo provare, sarà la torta perfetta in mille occasioni. Ovvio che per fare la chiffon cake abbiamo bisogno dello stampo alto, dello stampo che non va imburrato. Non perdete questa ricetta della torta di Francesca Marsetti e anche le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno. In più essicchiamo le fette di arancia in forno, saranno una vera delizia, bellissime anche per decorare.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA CHIFFON CAKE DI FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: ovviamente dobbiamo avere lo stampo per chiffon cake, Marsetti utilizza oggi lo stampo da 22 cm di diametro.

Dividiamo gli albumi dai rossi, montiamo gli albumi con un pizzico di sale.

In un’altra ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo poi il lievito, mescoliamo e aggiungiamo anche l’olio di semi leggero, mescoliamo e aggiungiamo la farina setacciata. Mescoliamo ancora e uniamo il succo di arancia filtrato o anche il succo di limone, va bene anche un mix di spremute. Possiamo o meno aggiungere la scorza di agrumi grattugiata. Lavoriamo bene il tutto e aggiungiamo gli albumi montati a neve lavorando con delicatezza dal basso verso l’alto. Versiamo il tutto nello stampo non imburrato. Gnocchi ripieni di formaggio, la ricetta di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Mettiamo in forno 1 ora a 150 gradi. Facciamo intiepidire e con il coltello liberiamo la torta dallo stampo. Capovolgiamo sul vassoio e decoriamo con semplici fettine di arancia essiccate a 70 gradi sulla griglia del forno per tutta la notte.

Possiamo ovviamente decorare la torta come vogliamo, anche con la glassa al cioccolato.