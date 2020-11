Gnocchi ripieni di formaggio, la ricetta di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Da provare subito la ricetta degli gnocchi ripieni di formaggio di Francesca Marsetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 novembre 2020. Un primo piatto o un secondo piatto di E’ sempre mezzogiorno? Entrambi magari, un piatto unico e molto goloso. Davvero degli gnocchi strepitosi questi gnocchi di patate con ripieno di taleggio. Se vogliamo possiamo sostituire al taleggio il formaggio che preferiamo, magari provolone, mozzarella o altri formaggi. Usiamo le patate rosse, questo il suggerimento di Francesca Marsetti per la ricetta degli gnocchi farciti. Super golose le ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno dopo il plumcake al cocco di zia Cri e i panini da hamburger di Fulvio Marino.

RICETTE FRANCESCA MARESETTI – LA RICETTA DEGLI GNOCCHI RIPIENI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo le patate in acqua e alloro, peliamo, schiacciamo due volte e aggiungiamo sale, noce moscata, uniamo due uova già sbattute e mischiamo sul piano di lavoro. Aggiungiamo la farina e mischiamo. Facciamo attenzione perché magari non serve tutta la farina suggerita. Adesso possiamo impastare con le mani come si fa normalmente.

Tagliamo il taleggio a pezzetti.

Dall’impasto facciamo con le mani tanti dischetti che al centro farciamo con il formaggio e chiudiamo ottenendo le palline, gli gnocchi ripieni. In realtà sembrano dei canederli. Dobbiamo chiudere bene gli gnocchi altrimenti si aprono in cottura.

Lessiamo gli gnocchi ripieni in una pentola larga con acqua bollente. Facciamo cuocere circa 3 minuti.