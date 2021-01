La torta afrodisiaca di Francesca Marsetti, ricetta pavlova e tante risate con Antonella Clerici

La ricetta della torta afrodisiaca di Francesca Marsetti per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 gennaio 2021. E’ la ricetta della torta pavlova, la torta che suscita molta curiosità nella cucina di Antonella Clerici. Come sempre quando nella cucina di E’ sempre mezzogiorno c’è Francesca Marsetti si parla di fidanzati che non ci sono e con la torta afrodisiaca di oggi i doppi sensi vengono facili. In più c’è Mattia Improta che aggiunge anche il suo contributo e le risate arrivano una dietro l’altra. non perdiamo di vista però le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi e soprattutto la ricetta della torta di Francesca Marsetti, la ricetta della torta pavlova. Dopo la ricetta della rosticciata di patate con la carne avanza di Barbara De Nigris aggiungiamo alle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare la torta pavlova.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARESETTI – TORTA AFRODISIACA – TORTA PAVLOVA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: montiamo gli albumi con un po’ di sale. Possiamo utilizzare la planetaria o lavorare con la frusta.

Nella ciotolina mescoliamo lo zucchero semolato e lo zucchero a velo con l’amido e aggiungiamo un cucchiaio alla volta agli albumi montati, mentre facciamo sempre andare la planetaria. Aggiungiamo un goccio d’aceto, mescoliamo.

Su un foglio di carta disegniamo un cerchio, un finto stampo. Possiamo anche adagiare un grosso cerchio d’acciao sulla teglia foderata e versare la meringa. Dobbiamo ottenere una grossa meringa. Mettiamo in forno 1 ora a 150 gradi. Chiffon cake di Francesca Marsetti, la ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno

Montiamo la panna fredda e profumiamo con l’arancia.

Togliamo dal forno e facciamo raffreddare la torta. Adagiamo sul vassoio e versiamo sopra la panna montata e decoriamo con i frutti rossi e il cioccolato fondente grattugiato. Una torta di certo semplice da preparare, la Marsetti non la taglia, la mangia a cucchiaiate, è una torta afrodisiaca.