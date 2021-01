Torta con frutta secca, la ricetta Cotto e Mangiato

La ricetta della torta con frutta secca, una base di pasta frolla e poi confettura di albicocche o fichi e ovviamente la frutta secca. Le ricette Cotto e Mangiato sono come sempre molto facili e questa ricetta della torta con frutta secca lo è anche di più. Prepariamo la base di pasta frolla ma volendo possiamo anche comprare la frolla già pronta. Utilizziamo la frutta secca che abbiamo in casa, meglio se mista, magari non devono mancare le mandorle. Seguiamo i consigli delle ricette Cotto e Mangiato, i consigli di Tessa Gelisio per fare una torta perfetta per la colazione, la merenda o come dessert dopo pranzo o dopo cena.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA TORTA CON FRUTTA SECCA

Ingredienti – Per la farcitura: 170 g di mandorle, noci, anacardi, uvetta, 70 g di marmellata di albicocche

Per la frolla: 200 g di farina 00, 1 uovo, 70 g di burro, 50 g di zucchero, la buccia grattugiata di mezzo limone, un pizzico di sale – 1 cucchiaio di marmellata per lucidare

Preparazione: mettiamo la frutta secca scelta, meglio se mista, in una ciotola con l’acqua calda, in questo modo evitiamo che poi in forno si secchi troppo. Mettiamo in ammollo anche l’uvetta.

Intanto, prepariamo la frolla e sbattiamo l’uovo con lo zucchero, usiamo le fruste e poi aggiungiamo il burro, il pizzico di sale e la scorza di mezzo limone grattugiata. Lavoriamo ancora il tutto e uniamo un po’ alla volta la farina. Impastiamo velocemente e otteniamo la nostra pasta frolla.

Possiamo anche mettere in frigo 30 minuti il nostro panetto di pasta frolla ovviamente avvolto nella pellicola per alimenti.

Stendiamo la frolla e disponiamo nello stampo di 24 cm di diametro foderato con la carta forno.

Stendiamo la frolla e disponiamo nello stampo di 24 cm di diametro foderato con la carta forno. Versiamo sopra la confettura di albicocche o anche di fichi se preferiamo, spalmiamo e aggiungiamo sopra la frutta secca che abbiamo appena scolato. Aggiungiamo distribuendo bene anche l’uvetta strizzata.

Mettiamo in forno a 180 gradi per 35 minuti circa. Togliamo dal forno. Stemperiamo un cucchiaio di confettura di albicocche con un cucchiaio di acqua calda e con questo spennelliamo la torta. Facciamo raffreddare e gustiamo la torta frolla e frutta secca.