Creme caramel e budino al cioccolato di zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Due ricette di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno oggi 19 gennaio 2021, la ricetta del budino al cioccolato e la ricetta del creme caramel. Sono così facili e veloci da fare questi dolci che la zia Cri li mostra entrambi, mostra i pochi passaggi e in poco tempo budino e creme caramel sono già pronti. Magari un po’ più di attenzione nel mostrare i passaggi della ricetta sarebbe però sempre utile anche quando ci sono gli ospiti in collegamento. Nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno la bravissima e dolce Tecla, anche la sua mamma ha preparato dei dolci per l’occasione. Se avete perso qualche ingrediente o qualche consigli per la ricetta del budino e del creme caramel di zia Cri ci pensiamo come sempre noi. Di seguito come fare entrambi i dolci di oggi di Antonella Clerici.

RICETTE CREME CARAMEL E BUDINO DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ZIA CRI DEL DOLCE DI OGGI 19 GENNAIO 2021

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione per il creme caramel: scaldiamo il latte con la panna con un po’ di zucchero della ricetta e la scorza di limone.

Lavoriamo in una ciotola le uova con lo zucchero per il creme caramel e poi aggiungiamo qui il composto con il latte, mescoliamo subito.

Con acqua e zucchero invece facciamo il caramello, basta farlo cuocere bene nel pentolino, versiamo poi nello stampo da creme caramel. Versiamo adesso il composto con le uova e il latte. Mescoliamo bene e versiamo nello stampo sopra il caramello. Dobbiamo cuocere in forno ma a bagno maria quindi disponiamo lo stampo in una teglia con l’acqua.

Mettiamo in forno a 140 gradi per 40 – 45 minuti e l’acqua non deve mai bollire, se vediamo che sta per bollire aggiungiamo altra acqua fredda. Facciamo poi raffreddare, mettiamo in frigo.

Per il budino misceliamo le polveri: cacao, zucchero e amido, aggiungiamo il latte con la panna ben caldi, aggiungiamo il cioccolato fondente a scaglie, mescoliamo e versiamo nella pentola e facciamo bollire per 2 minuti. Versiamo il tutto nello stampo e facciamo raffreddare in frigo.