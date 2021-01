Ricette zia Cri: torta al miele per i dolci E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della torta al miele di zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 gennaio 2021. E’ ottimo il miele, fornisce nutrienti importanti ed è consigliato anche dalla dottoressa Evelina Flachi. La torta al miele di E’ sempre mezzogiorno è di certo ottima ma attenzione a quale miele acquistiamo. Zia Cri per la ricetta della torta con il miele propone il miele di acacia o il miele millefiori ma possiamo usare anche altro miele, facciamo attenzione al gusto. Una torta dolce E’ sempre mezzogiorno per la colazione, per la merenda. Una torta di zia Cri che è particolare e non solo per il miele ma anche perché aggiungiamo spezie che danno un sapore speciale. Inoltre, c’è anche la frutta secca, quella che vogliamo, il suggerimento è noci.

LA RICETTA DOLCE DI ZIA CRI – LA RICETTA DELLA TORTA AL MIELE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola o nella planetaria versiamo il burro con lo zucchero a velo, lavoriamo e uniamo il miele millefiori o va bene anche acacia, che sono i più fluidi. Aggiungiamo i tuorli di uova uno alla volta e lavoriamo bene.

Uniamo farina, fecola, lievito e noci tritate, mescoliamo. Va benissimo anche un’altra frutta secca tritata.

A parte pepe, 2 chiodi di garofano, cannella e zenzero in polvere, pestiamo il tutto e aggiungiamo alle farine, mescoliamo. Aggiungiamo al composto con le uova ben montato e lavoriamo ancora il tutto, mescoliamo bene. Montiamo gli albumi e aggiungiamo al composto, mescoliamo con delicatezza dal basso verso l’alto. Versiamo nello stampo imburrato e infarinato.

Facciamo leggermente scaldare il miele per lucidare, così lo sostituiamo alla classica gelatina.