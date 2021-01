Ciambella al caffè e cioccolato di zia Cri, la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di zia Cri della ciambella al caffè e cioccolato è il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 gennaio 2021, la ricetta di un dolce perfetto per la colazione e per la merenda. Se scegliamo uno stampo a ciambella avremo un delizioso ciambellone ma allo stesso modo possiamo preparare una torta, basta cambiare lo stampo. E’ una delle ricette dolci di Zia Cri più facile e veloce, una torta o ciambellone al caffè e cin le gocce di cioccolato. E’ soffice, è golosa, perfetta da servire con semplice zucchero a velo e cacao amaro in polvere. Se vi piace il caffè non perdete la ciambella di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Seguite ovviamente anche le altre ricette in tv di oggi, le ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA CIAMBELLA CAFFE’ E CIOCCOLATO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella planetaria montiamo le uova con lo zucchero, ovviamente possiamo farlo anche con le fruste elettriche.

A parte mettiamo farina, fecola, cacao, lievito e misceliamo così insieme le polveri.

In un’altra ciotola mettiamo il burro fuso, uniamo il caffè espresso e aggiungiamo il caffè macinato, mescoliamo bene il tutto. Uniamo anche lo yogurt al caffè (possiamo anche usare uno yogurt bianco a cui aggiungiamo il caffè espresso). Amalgamiamo bene con la frusta a mano. Aggiungiamo questo composto con lo yogurt nella planetaria, facciamo andare. Adesso aggiungiamo metà delle polveri, mescoliamo e aggiungiamo il resto delle polveri, lavoriamo bene il tutto e solo alla fine aggiungiamo le gocce di cioccolato.