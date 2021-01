La ricetta dei bon bon di gelato di Massimiliano Scotti, i dolci E’ sempre mezzogiorno

Nella puntata di oggi 28 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno è ancora una volta Massimiliano Scotti a deliziarci con la ricetta di un gelato, questa volta dei bon bon di gelato. Come sempre non usiamo la gelatiera ma questa volta ci sono più passaggi per ottenere i dolcetti tipici degli anni ’80- Max Scotti ricorda il gelato spagnola, crema variegata con l’amarena ma in realtà è un gelato vendutissimo ogni estate. La ricetta dei bon bon di gelato con ciliegia e copertura di cioccolato fuso con l’olio può essere una vera coccolata per tutti, un dessert perfetto, piccolo ma golosissimo. Non perdete questa ricetta di E’ sempre mezzogiorno per fare i bon bon gelato e cioccolato, la ricetta del giovedì di Massimiliano Scotti. Come sempre anche nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno tutte le ricette sono da copiare, da provare.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BON BON DI GELATO DI MASSIMILIANO SCOTTI

Ingredienti: 150 g di tuorli, 200 g di zucchero, 600 g di latte, 400 g di panna, 2 g di polvere di caffè, 8 amarene, 155 g di cioccolato fondente al 70% e olio vegetale

Preparazione: nella planetaria montiamo i tuorli con lo zucchero, poi aggiungiamo il latte, la panna e continuiamo a montare. Uniamo anche la polvere di caffè e lavoriamo il tutto.

Versiamo il composto nel portaghiaccio e in ogni cubetto inseriamo un’amarena infilzata con lo stuzzicadenti. Mettiamo nel congelatore per 4 ore.

Passiamo al composto di cioccolato: sciogliamo a bagnomaria il cioccolato a pezzi con l’olio, un pochino di olio di semi, mescoliamo bene. Il consiglio è di aggiungere circa il 10% di olio rispetto al cioccolato.